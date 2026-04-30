Adıyaman'da şehir içi seferini yapan halk otobüsünde aniden fenalaşarak bayılan bir vatandaş için şoför ve yolcular adeta seferber oldu. Durumu fark eden duyarlı şoför Mehmet Berk, hiç düşünmeden güzergahını değiştirerek direksiyonu hızla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kırdı. Zamanla yarışarak rahatsızlanan yolcuyu 6 dakika içinde acil servise yetiştiren kahraman şoförün o anları ve otobüste yaşanan panik araç içi kameralarına saniye saniye yansıdı.

