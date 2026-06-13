Ankara'da öğle saatlerinden sonra etkili olan sağanak yaşamı olumsuz etkiledi. Şiddetli yağış nedeniyle Keçiören ilçesindeki bazı işyerlerini su bastı.

Sürücüler trafikte ilerlemekte zorluk yaşarken, zaman zaman trafikte aksamalar meydana geldi, su birikintilerinin oluştuğu bazı caddelerde ise araçlar sürüklendi.

Yenimahalle ilçesinde sel nedeniyle yoldaki bir çöp konteyneri sürüklenirken, bazı araçlar yolda kaldı.

Ankara'da sağanak etkili oldu

Bazı ilçelerde de kısa süreli dolu etkili oldu.

Kahramankazan ve Bağlum'da da dolu nedeniyle yollar beyaza büründü, bazı araçlar zarar gördü, su birikintisi nedeniyle araçlar trafikte ilerlemekte zorlandı.