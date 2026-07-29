Çanakkale’de yüksek sıcaklık, kuvvetli rüzgâr ve düşük nem nedeniyle yangın riski alarm seviyesine çıktı. Valilik kararıyla, 29 Temmuz’dan itibaren 4 gün boyunca il genelindeki tüm açık alanlarda ateş yakılması yasaklandı.

Yurdun dört bir yanından orman yangınları ile mücadele sürüyor. Çanakkale'de risk seviyesi en üste çıkınca valilik tedbirler aldı, yeni açıklama geldi.

Meteorolojik değerlendirmeler ile Orman Bölge Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen yangın risk analizleri doğrultusunda, 29 Temmuz 2026 tarihinden itibaren 4 gün süreyle Çanakkale genelinde yüksek sıcaklık, kuvvetli rüzgar ve düşük nem değerlerinin etkili olması bekleniyor.

Çanakkale Valiliği'nden açıklama geldi! 4 gün boyunca yasaklandı

4 GÜN BOYUNCA YASAKLANDI

Meteorolojik şartların oluşturacağı yüksek yangın riskini azaltmak amacıyla, 29 Temmuz 2026 tarihinden itibaren 4 gün süreyle il genelinde, her ne suretle olursa olsun açık alanlarda ateş yakılması ve ateşe sebebiyet verebilecek bütün faaliyetler yasaklandı.



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Çanakkale Valiliği'nden açıklama geldi! 4 gün boyunca yasaklandı

VALİLİKTEN AÇIKLAMA VAR

Çanakkale Valiliğinden yapılan açıklama şu ifadelere yer verildi: "Alınan tedbirlerin uygulanması ilgili kurum ve kuruluşlar tarafından titizlikle takip edilecektir. Ormanlarımızın korunması, tabiatın ve doğal yaşamın muhafazası ile vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğinin sağlanması amacıyla, tüm vatandaşlarımızın belirlenen tedbirlere azami hassasiyet göstermeleri önemle rica olunur."

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