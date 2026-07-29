Muğla'nın Seydikemer ilçesinde ziraat alanında başlayan yangın, şiddetli rüzgarın etkisiyle ormanlık alana sıçrayarak kısa sürede büyüdü. Bölgeye 5 uçak, 11 helikopter, 40 arazöz ve 261 personel sevk edilirken, yoğun duman ve alevlerin kara yoluna yaklaşması nedeniyle Fethiye-Antalya kara yolu tedbir amacıyla ulaşıma kapatıldı. Yangını kontrol altına almak için havadan ve karadan yoğun mücadele sürüyor. Öte yandan, Antalya'nın Kaş ilçesinde de dün çıkan yangına müdahale sürüyor.

Muğla'nın Seydikemer ilçesinde çıkan orman yangını, şiddetli rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüyerek ormanlık alana yayıldı. Alevlerin ilerlemesi üzerine ekipler havadan ve karadan geniş çaplı müdahale başlatırken, Fethiye-Antalya kara yolu tedbir amacıyla ulaşıma kapatıldı.

Muğla-Seydikemer

11 HELİKOPTER, 5 UÇAK BÖLGEDE

Yangın, Seydikemer'e bağlı Bayır Mahallesi'nde ziraat alanında başladı. Rüzgarın etkisiyle hızla yayılan alevler kısa sürede çevredeki ormanlık alana sıçradı. İhbar üzerine Orman Genel Müdürlüğü ile Muğla Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri bölgeye sevk edildi.

SON DAKİKA... Alevler karayoluna kadar ulaştı! Muğla Seydikemer ve Antalya Kaş'ta orman yangını

Yangına müdahale kapsamında 5 yangın söndürme uçağı, 11 helikopter, 40 arazöz, 1 iş makinesi ve 261 personel görev yapıyor. Ekipler, alevlerin yerleşim alanlarına ve daha geniş ormanlık bölgelere ulaşmasını önlemek için havadan ve karadan yoğun çalışma yürütüyor.,

SON DAKİKA... Alevler karayoluna kadar ulaştı! Muğla Seydikemer ve Antalya Kaş'ta orman yangını

KARAYOLU TRAFİĞE KAPATILDI

Yangın nedeniyle oluşan yoğun duman ve alevlerin kara yoluna yaklaşması üzerine Fethiye-Antalya kara yolu tedbir amacıyla ulaşıma kapatıldı. Güvenlik önlemlerinin ardından yolun yeniden trafiğe açılması planlanıyor.

SON DAKİKA... Alevler karayoluna kadar ulaştı! Muğla Seydikemer ve Antalya Kaş'ta orman yangını

BAZI EVLER TAHLİYE EDİLDİ

Öte yandan yangın bölgesi içerisinde yer alan bazı evlerde yaşayan vatandaşları ise tahliye edildiği öğrenildi.

Bölgede rüzgarın etkisini sürdürmesi nedeniyle söndürme çalışmalarının güçlükle devam ettiği belirtilirken, ekiplerin yangını kontrol altına almak için mücadelesi aralıksız sürüyor.

🟥 ANTALYA'DA 2 YERDE ORMAN YANGINI

Antalya'da Kaş ve Demre'deki orman yangınlarına havadan ve karadan müdahale devam ederken, Gazipaşa, Kumluca, Korkuteli, Alanya ve Manavgat'taki çok sayıda orman, ziraat ve yerleşim yeri yangını kontrol altına alındı.

Gazipaşa Karalar'daki ziraat yangınında ise söndürme çalışmaları sürüyor. Ekipler, devam eden yangınları kontrol altına almak için aralıksız görev yaparken, vatandaşlara da yangın riskine karşı dikkatli olmaları çağrısı yapıldı.

Kütahya'nın Çavdarhisar ilçesi

🟥 KÜTAHYA'DA ORMAN YANGINI

Kütahya'nın Çavdarhisar ilçesine bağlı Afşar köyü yakınlarında orman yangını çıktı.

Edinilen bilgilere göre, henüz belirlenemeyen bir nedenle Cin Ali'nin Kuyusu mevkisinde başlayan yangının ardından bölgeye Çavdarhisar Belediyesi itfaiye ekipleri ile Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı arazözler ve yangın söndürme ekipleri sevk edildi. Yangına müdahale çalışmalarına daha sonra bir yangın söndürme helikopteri de destek vermeye başladı.

Yaklaşık 2 hektarlık alanda etkili olduğu belirtilen yangının çamlık alanda devam ettiği öğrenildi. Ekipler, alevlerin daha geniş bir alana yayılmasını önlemek ve yangını kontrol altına almak için havadan ve karadan yoğun çalışmalarını sürdürüyor.

Yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatılırken, söndürme çalışmaları devam ediyor.

Adıyaman'daki yangın söndürüldü

🟥 ADIYAMAN'DAKİ ORMAN YANGINI SÖNDÜRÜLDÜ

Adıyaman'da önceki gün ormanlık alanda çıkan yangın ekiplerce sabaha karşı kontrol altına alınarak söndürüldü.

Edinilen bilgilere göre, merkeze bağlı Kayaönü ve Ahmet Hoca Köyü kırsalında önceki gün ormanlık alanda yangın çıktı. İhbarla olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi, iş makinesi, emniyet müdürlüğüne bağlı TOMA, UMKE, jandarma, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, yangını söndürmek için yoğun çaba sarf etti.

Adıyaman

Alevlerin rüzgarın etkisiyle yayılması üzerine olay yerine helikopter sevk edildi. Hem havadan hem de karadan yangına müdahale edilmesine rağmen çalışmalar yetersiz kalınca olay yerine Gaziantep, Şanlıurfa ve Diyarbakır illerinden de destek itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin çalışmaları neticesinde yangın sabaha karşı kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangının yaklaşık 50 hektarlık alanda zarara neden olduğu öğrenildi.

Yangının çıkış nedeniyle ilgili soruşturma sürüyor.

Balıkesir

🟥BALIKESİR'DE BİR GÜNDE 7 FARKLI ALANDA YANGIN ÇIKTI

Balıkesir'de kısa zaman aralıkları içerisinde, çıkan 7 farklı noktadaki orman dışı alan yangınlarından 6’sı Orman Bölge Müdürlüğünün kara ve hava ekipleri tarafından erken ve etkin destekleri ile kontrol altına alındı.

Balıkesir'de ormanlık alana sirayet eden 1 yangın da Orman Bölge Müdürlüğünün kara ve hava ekiplerinin etkin mücadeleleri neticesinde kontrol altına alındı. Balıkesir Orman Bölge Müdürlüğü dün Altıeylül ilçesi ve Ortamandıra kırsalı, Karesi ilçesi Ortaca kırsal, Ayvalık ilçesi Altınova mahallesi, Edremit ve Gömeç ilçeleri, Erdek ilçesi Ocaklar mahallesi ve Marmara ilçesine bağlı Gündoğdu mahallelerinde çıkan orman dışı otluk yangınlarına müdahale ederek, söndürüldüğünü açıkladı.

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