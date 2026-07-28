Kaydet

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde yaz aylarında otopark olarak kullanılan bir okul bahçesinde, araç sahibi ile otopark görevlileri arasında aracın giriş saati ve ücret üzerinden çıkan anlaşmazlık tekme tokatlı kavgaya dönüştü. Çevredeki vatandaşların araya girerek tarafları güçlükle ayırmaya çalıştığı o gergin anlar, cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

Haberle İlgili Daha Fazlası