Fenerbahçe forması giyen 21 yaşındaki savunma oyuncusu Yiğit Fidan, sezon sonuna kadar Muğlaspor’a kiralandı.

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Muğlaspor, Fenerbahçe'den stoper Yiğit Fidan'ı 1 yıllığına kiraladı.

KULÜP TRANSFERİ DUYURDU

Muğlaspor'dan transfere ilişkin yapılan açıklamada, "Kulübümüz, Fenerbahçe forması giyen 21 yaşındaki stoper Yiğit Fidan’ın sezon sonuna kadar kiralık transferi konusunda anlaşmaya varmıştır.

Futbola Yeşil Bursa altyapısında başlayan Yiğit; Bursaspor altyapısı ve A Takımı’nın yanı sıra Fenerbahçe, Fatih Karagümrük, İstanbulspor ve Pendikspor formalarını giydi.

Geçtiğimiz sezon Pendikspor’da Trendyol 1. Lig ve Ziraat Türkiye Kupası’nda toplam 35 karşılaşmaya çıkan ve 2 gol kaydeden genç futbolcu, Türkiye U20 Millî Takımı’nda da görev aldı.

Yiğit Fidan’a yeşil-beyaz formamız altında başarılar diliyor, “Ailemize hoş geldin!" diyoruz. " denildi.

Yiğit Fidan

SÖZLEŞMESİ 2028'DE BİTECEK

Bursaspor altyapısından yetişen ve 2024'te Fenerbahçe'ye katılan 21 yaşındaki futbolcu, geçmiş sezonlarda Pendikspor, İstanbulspor ve Karagümrük'te kiralık forma giydi.

Sarı lacivertlilerin A takımında forma giyemeyen Fidan'ın Fenerbahçe'deki sözleşmesi 2028'de son bulacak.

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