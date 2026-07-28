Lübnan'da 7 yıldır banka hesapları dondurulan mudiler ayaklandı. Başkent Beyrut'ta toplanan halk banka şubelerini ateşe verdi. Eylemlerini sürdüren göstericiler "Bizden 7 yıl önce çaldıkları haklarımızı istiyoruz. Yaşamak istiyoruz" açıklamasında bulundu.

Lübnan'da 7 yıldır banka hesapları dondurulan mudiler, başkent Beyrut'taki banka şubeleri önünde ateş yakarak gösteri düzenledi.

2019'da döviz mevduat hesapları dondurulan Lübnanlılar, "Sarhatu'l Mudiin Derneğinin" çağrısıyla, Beyrut'taki Emin Camisi yakınlarında bulunan ana meydanda toplandı.

Lübnan'da ayaklanan halk bankaları ateşe verdi! Hesapları 7 yıldır blokeli

Mevduat sahipleri, daha sonra araçlarla Sin el-Fil semtine geçerek burada yan yana bulunan 3 banka şubesinin önünde eylem yaptı.

Haklarını talep eden göstericiler, hükümet aleyhine sloganlar attı ve banka şubelerinin önünde ateş yaktı.

Göstericiler, daha sonra Lübnan Bankalar Birliği Başkanı Selim Sfeir'in evinin önüne geçerek eylemlerini sürdürdü.

Lübnan'da ayaklanan halk bankaları ateşe verdi! Hesapları 7 yıldır blokeli

"YAŞAMAK İSTİYORUZ"

Gösteriye katılanlardan Rami Gandur, yaptığı açıklamada, "Bizden 7 yıl önce çaldıkları haklarımızı istiyoruz. Hırsızlar talimat veriyor. Yaşamak istiyoruz." dedi.

Ali Rızık da milletvekilleri ve hükümet yetkililerine tepki göstererek, kendilerini "hırsızlıkla" suçladı ve mudilerin haklarının iade edilmesini istedi.

Lübnan'da ayaklanan halk bankaları ateşe verdi! Hesapları 7 yıldır blokeli

2019'DAKİ EKONOMİK KRİZ

Lübnan'da 2019'da patlak veren ekonomik krizle birlikte Lübnan lirası dolar karşısında yüzde 95'e varan değer kaybı yaşamıştı.

Döviz rezervlerinin erimesini önlemek amacıyla ülkedeki tüm döviz mevduat hesapları dondurulmuştu.

Geride kalan 7 yıl boyunca mağdurlar, paralarının iadesi için sık sık gösteriler düzenlemişti.

Lübnan hükümeti ise Aralık 2025'te bankalarda dondurulan döviz mevduatlarının iadesine yönelik bir yasa tasarısı hazırlamıştı.

Lübnan'da ayaklanan halk bankaları ateşe verdi! Hesapları 7 yıldır blokeli

Tasarıda, 100 bin doların altındaki mevduatların tamamının 4 yılı aşmayan bir sürede ödenmesi, 100 bin doların üzerindeki mevduatlarda ise 100 bin doların nakden, kalan tutarın devredilebilir banka tahvilleriyle karşılanması öngörülmüştü.

Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Avn da tasarıyı onaylamıştı.

Haberle İlgili Daha Fazlası