Beşiktaş'ın, daha önce Fenerbahçe forması da giyen RB Leipzig'in Kuzey Makedonyalı orta saha oyuncusu Eljif Elmas için devreye girdiği öne sürüldü.

Transfer çalışmalarına devam eden siyah beyazlıların, Kuzey Makedonyalı oyuncu Eljif Elmas için devreye girdiği iddia edildi.

BEŞİKTAŞ TAKİBE ALDI

İtalyan basınından Sport Media Set'in haberine göre; Napoli'nin satın alma opsiyonunu kullanmaması sonrası RB Leipzig'e dönen 26 yaşındaki oyuncu için Beşiktaş devreye girdi. Alman ekibinde kalmaya sıcak bakmayan Eljif Elmas'ın bonservis bedelinin yaklaşık 10 milyon avro seviyesinde olduğu belirtildi.

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Eljif Elmas

JUVENTUS DA İLGİ GÖSTERİYOR

Haberde, Eljif Elmas'a Beşiktaş'ın yanı sıra Juventus'un da ilgi gösterdiği aktarıldı. Daha önce sarı lacivertlilerde de forma giyen 26 yaşındaki orta saha oyuncusunun geleceğiyle ilgili kararını önümüzdeki günlerde vermesi bekleniyor.

FENERBAHÇE KEŞFETTİ

Kariyerine Rabotnicki altyapısında başlayan ve Fenerbahçe'ye gelecek vadeden oyuncu olarak transfer edilen Eljif Elmas, sarı lacivertlilerden 17.7 milyon avroya Napoli'ya imza atmıştı. 2019 yılından bu yana Avrupa'da top koşturan 26 yaşındaki futbolcu, Napoli dışında Leipzig ve Torino formaları giydi.

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