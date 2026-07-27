Göbeklitepe’nin gün yüzüne çıkarılmasında büyük emeği bulunan Alman arkeolog Prof. Dr. Klaus Schmidt, vefatının ardından düzenlenen bisiklet turuyla anıldı. Şanlıurfa’dan Göbeklitepe’ye pedal çeviren katılımcılar, Schmidt’in çalışmalarını sembolik bir yolculukla yeniden canlandırdı.

Göbeklitepe’nin gün yüzüne çıkarılmasına öncülük eden Alman arkeolog Prof. Dr. Klaus Schmidt anısına bisiklet turu düzenlendi.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan “Klaus Schmidt’in izinde Göbeklitepe’ye Pedallıyoruz” adlı faaliyete mülki ve idari erkânın yanı sıra bisiklet tutkunları katıldı.

2014’te ölen Prof. Dr. Schmidt’in uzun yıllar kazı evi olarak kullandığı Şanlıurfa şehir merkezindeki evinin önünden pedal çevirmeye başlayan katılımcılar, uzun parkur boyunca ter dökerek meşhur arkeoloğun yıllarca katettiği güzergâhı sembolik olarak yeniden canlandırdı.

12 bin yıllık Göbeklitepe’de sona eren bisiklet turunda, Schmidt’in dünya kültür mirasına kazandırılmasında büyük emeği bulunan çalışmaları bir defa daha anıldı. Faaliyet sonunda katılımcılar Göbeklitepe’yi gezerek bölgenin tarihî ve kültürel değerlerini yakından inceleme fırsatı buldu.

Haberle İlgili Daha Fazlası