İhlas Haber Ajansı
Sahnedeyken gözaltına alındı! Rapçi Uzay'ın konseri yarıda kaldı
İzmir Çeşme'de sahne alan rapçi Erol Can Güncü, "Uzay" adıyla gerçekleştirdiği performans sırasında polis ekiplerince gözaltına alındı. Güncü hakkında, kırmızı bültenle aranan firarilere yönelik yazdığı ve seslendirdiği öne sürülen şarkı sözleri nedeniyle işlem başlatıldığı belirtildi.
Çeşme İlçe Organize Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, ilçede faaliyet gösteren popüler bir eğlence mekanında program gerçekleştiren Erol Can Güncü'ye (Uzay) yönelik operasyon düzenledi.
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RAPÇİ UZAY SAHNEDE GÖZALTINA ALINDI
Sahnede olduğu esnada polis ekiplerince gözaltına alınan rapçinin kırmızı bültenle aranan firarilere yönelik yazdığı ve seslendirdiği iddia edilen şarkı sözleri nedeniyle hakkında işlem başlatıldığı öne sürüldü.
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Emniyet güçlerince sahneden indirilerek gözaltına alınan Güncü, işlemleri yapılmak üzere polis merkezine götürüldü.
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