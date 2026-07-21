Sosyal medya fenomeni Fatma Soydaş hakkında halkın bir kesiminin benimsediği dini değerleri alenen aşağılama suçundan gözaltı kararı verildi. Soydaş'ın sosyal medya hesapları hakkında da erişim engeli kararı alındı.

Sosyal medya fenomeni Fatma Soydaş hakkında gözaltı kararı verildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada, Soydaş'ın 'halkın bir kesiminin benimsediği dini değerleri alenen aşağılama' suçundan gözaltına alınması talep edildiği vurgulandı.

Soydaş'ın sosyal medya hesapları hakkında da erişim engeli kararı alındı.

Fatma Soydaş hakkında gözaltı kararı! Sosyal medya hesaplarına erişim engeli getirildi

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