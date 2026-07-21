AHBAP Derneği adına toplanan bağışların şüphelilerin kişisel hesaplarına aktarıldığı iddiasıyla yürütülen soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı. Aralarında Oğuzhan Uğur’un da bulunduğu 9 şüphelinin tutuklanmasına ilişkin sulh ceza hakimliğinin karar yazısına ulaşıldı. Kararda, suçun vasfı, mevcut somut deliller, henüz toplanmamış delillerin varlığı ve kaçma şüphesi gerekçe gösterilerek adli kontrol tedbirlerinin yetersiz kalacağı vurgulandı.

AHBAP Derneği adına toplanan bağışların şüphelilerin hesaplarına aktarıldığı iddiasına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanan 9 şüpheli hakkındaki sulh ceza hakimliğinin karar yazısına ulaşıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamındaki kararda; şüpheliler Oğuzhan Uğur, Emir Taşar, Emre Kartaloğlu, Ersin Gökgün, Fatih Eke, Gülgün Öztürk, Hüseyin Küçük, Muharrem Karataş ve Suzan Düşküner Mintaş'ın, "hizmet nedeniyle güveni kötüye kullanma" ve "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" suçlarından tutuklanmaya sevk edildikleri kaydedildi.

Mevcut delil durumu, şüpheli ifadeleri, banka hesap hareketleri, MASAK ve denetim raporları gibi somut unsurların kuvvetli suç şüphesini gösterdiğine dikkat çekilen kararda, dosyada delillerin henüz tamamen toplanmadığı vurgulandı. Yasada öngörülen cezanın alt ve üst sınırı dikkate alındığında kaçma şüphesinin bulunduğu belirtilerek, adli kontrol tedbirleriyle yeterli hukuksal denetim sağlanamayacağı gerekçesiyle tutuklama kararı verildiği bildirildi.

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SORUŞTURMANIN GEÇMİŞİ

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde emniyet ve jandarma ekiplerince yürütülen operasyonlarda; şüphelilerin mali profilleriyle uyumsuz yüksek tutarlı para hareketleri gerçekleştirdikleri, bu paralarla şans oyunları oynayarak yüksek miktarda kayıp yaşadıkları ve zincirleme tapu devirleri yaptıkları tespit edilmişti.

Aralarında derneğin kurucusu Haluk Levent ve Oğuzhan Uğur'un da yer aldığı çok sayıda şüpheliye yönelik farklı tarihlerde düzenlenen eş zamanlı operasyonlar ve el koyma kararlarının ardından, son tutuklamalarla birlikte soruşturma kapsamındaki toplam tutuklu sayısı 27'ye yükseldi.

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