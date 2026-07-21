Terörsüz Türkiye süreci için siyasi tura çıkan TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’yi ziyaret etti. Kurtulmuş, Bahçeli’nin ardından CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nu da ziyaret edecek.

Terörsüz Türkiye sürecine ilişkin tüm çalışmalar hız kesmeden devam ederken, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş’un parti liderleriyle bir araya gelerek siyasi tura çıkacağı ifade edilmişti.

İlk Bahçeli’yi ziyaret etti! Numan Kurtulmuş Terörsüz Türkiye parti turuna başladı

SİYASİ TURDA İLK ZİYARET BAHÇELİ'YE

Bu siyasi tur kapsamında Numan Kurtulmuş, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’yi Meclis’teki makamında ziyaret etti. Terörsüz Türkiye süreci görüşme turları kapsamında Kurtulmuş, bugün saat 16.00'da ise CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile görüşecek. Görüşmede, çerçeve yasa hazırlığı ele alınacak.

İlk Bahçeli’yi ziyaret etti! Numan Kurtulmuş Terörsüz Türkiye parti turuna başladı

Liderlerle bir araya gelen Kurtulmuş’un sonraki günlerde ise DEM Parti Meclis Grubu ve AK Parti grubunu ziyaret etmesi bekleniyor.

DEM’DEN BAHÇELİ VE AK PARTİ’YE ZİYARET

Öte yandan Terörsüz Türkiye kapsamında DEM Parti İmralı heyeti de hafta içinde AK Parti yönetimi ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’yi ziyaret etmişti. 16 Temmuz’da DEM Parti İmralı heyeti üyeleri Pervin Buldan ve Mithat Sancar, AK Parti Genel Başkan Vekili Efkan Âlâ ve Grup Başkanı Abdullah Güler ile Meclis’te bir araya gelmişti. Bu görüşme yaklaşık iki saat sürmüştü. DEM Parti’nin diğer siyasi partilerle de görüşebileceği ifade edilmişti. Bu görüşmelerin tamamlanmasından sonra DEM Parti heyetinin, terör örgütü PKK’nın elebaşı Öcalan’la görüşmek için kısa süre içinde İmralı’ya gideceği belirtilmişti. Görüşmelerde yasal düzenleme ele alınmış, detaylara ilişkin bir açıklama yapılmamıştı.

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