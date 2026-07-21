İzmir Milletvekili Murat Bakan CHP'den istifa etti. Murat Bakan'ın eğitim hayatı, siyasi görevleri ve biyografisine ilişkin detaylar araştırılıyor. Peki, İzmir Milletvekili Murat Bakan kimdir?

Özgür Özel'in yeni parti kuracağını açıklamasının ardından CHP'den istifa ettiğini duyuran İzmir Milletvekili Murat Bakan, kamuoyunun gündemindeki isimlerden biri oldu. Yaşanan gelişmeler sonrası Murat Bakan'ın hayatı, siyasi kariyeri ve biyografisine ilişkin bilgiler yoğun şekilde araştırılmaya başlandı.

İZMİR MİLLETVEKİLİ MURAT BAKAN KİMDİR, NERELİ?

Murat Bakan, 1972 yılında Ankara'da doğdu. İlk, orta ve lise öğrenimini İzmir'de tamamladıktan sonra Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun oldu.

İzmir Karabağlar Belediye Meclisi CHP Grup Başkan Vekilliği ve Hukuk Komisyonu Başkanlığı, İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi CHP Grup Sözcülüğü ve Hukuk Komisyonu Başkanlığı, Karabağlar Kent Konseyi Kurucu Başkanlığı görevlerini üstlendi. 2009-2013 yılları arasında İzmir Kent Konseyleri Birliği kurucusu, ilk dönem sözcüsü, onursal üyesi ve Türkiye Kent Konseyleri Platformu Kurucu Üyesi olarak görev yaptı. Cumhuriyet Halk Partisinin 38. Olağan Kurultayı’nda Parti Meclisi Üyeliğine seçildi ve İçişleri Bakanlığından Sorumlu Gölge Kabine Üyesi ve Genel Başkan Yardımcısı olarak görevlendirildi. Ultra light ve gyrocopter pilotudur.

26 ve 27. Dönemlerde İzmir Milletvekili seçildi. 26. Dönemde TBMM Millî Savunma Komisyonu ve İçişleri Komisyonu Üyesi, 27. Dönemde Çevre Komisyonu Üyesi olarak görev aldı. TBMM Çevre Komisyonu Üyesi ve Çevre Komisyonu CHP Sözcüsüdür.

İngilizce bilen Bakan, evli ve 1 çocuk babasıdır.

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