Özgür Özel'in yeni parti kuracağını açıklamasının ardından CHP'den ilk istifa geldi. İzmir Milletvekili Murat Bakan, partisinden istifa etti.

Mutlak butlan kararının ardından yönetim krizinin yaşandığı CHP'de sular durulmuyor. Özgür Özel bugün son kez grup toplantısında konuşma yaparak, yeni parti kuracağını ilan etti.

Milletvekili arkadaşlarıyla bir yola çıktıklarını duyuran Özel, mücadeleye devam edeceklerini söyledi.

İLK İSTİFA AÇIKLAMASI GELDİ

Bu sözlerin ardından gözler, yeni kurulacak partiye hangi vekillerin geçeceğine odaklanmıştı. Gelişmeler takip edilirken ilk istifa İzmir Milletvekili Murat Bakan'dan geldi.

Yeni parti açıklamasının ardından... CHP'de ilk istifa geldi

"ÇOK ZOR AMA BU BİR SON DEĞİL"

Bakan'ın açıklamasında şu ifadeler yer aldı: "Cumhuriyet Halk Partisi'nden istifa ettim. Mahalle delegesi oldum, il delegesi oldum, kurultay delegesi oldum, meclis üyesi oldum. Cumhuriyet Halk Partisi'nde ön seçimden çıkmış bir milletvekiliyim.

Genel Başkan Yardımcısı oldum, Parti Meclisi üyesi oldum, Gölge Kabine'de İçişleri Bakanı oldum. Annem üye, babam üye, eşim üye, oğlum üye; kayınvalidem, kayınpederim üye… Ailemde Cumhuriyet Halk Partisi üyesi olmayan tek kişi yok.

Ailem için çok zor. Benim için çok zor. Ama bu bir son değil. Cumhuriyet Halk Partisi'nin ilke ve değerlerini yaşatarak, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün devrimlerinin izinden yürüyerek… Partiyi yalnızca ismen ve binalarıyla işgal edenlere terk edip, yeni partimizde Özgür Özel liderliğinde iktidara yürüyoruz."

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