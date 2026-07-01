Rusya-Ukrayna hattında süregelen savaş ve İran-İsrail geriliminde tanık olunan füze düelloları, muharebe sahasının parametrelerini kökten değiştirdi. Konvansiyonel kapasite, savaşın sonucunu belirleyen tek unsur olmaktan çıktı. Asıl üstünlük, sahadaki en uç birimden komuta merkezine kadar veriyi milisaniyeler içinde işleyen, dağıtan ve tüm askeri unsurları tek bir dijital ağda buluşturan sistemlerle kuruluyor.

Tam da savaşın yeni kurallarının yazıldığı bir dönemde, Polonya'da düzenlenen NATO'nun en kritik birlikte çalışabilirlik tatbikatlarından CWIX, dijital muharebe çağının hangi ülkelerin omuzlarında yükseleceğine dair önemli ipuçları verdi.

46 ülkeden 3 bini aşkın personelin ve yüzlerce sistemin yarıştığı o zorlu alanda HAVELSAN; DOOB-HQ, KAPI, Embedded NONC2 ATA DLP ve LYNX yazılımlarıyla girdiği sınavları tam notla geçti. Alınan onay, teknik bir yeterlilik belgesinin çok ötesinde stratejik bir kırılmaya işaret ediyor. Müttefik orduların aynı ağ üzerinden güvenle haberleşmesini sağlayan kararla birlikte Türk yazılımları, 2025-2027 yılları arasındaki tüm NATO operasyonlarında zorunlu birer "mimar" olarak görev yapacak.

Türk yazılımı NATO'nun komuta merkezi oldu: 32 ülke aynı ağa bağlanacak

MÜTTEFİK AĞINDA TÜRK AKLI

Türkiye'nin öncülüğünde deniz korsanlığıyla mücadeleden siber uzaya, müşterek harekâttan yapay zekâ destekli karar sistemlerine kadar geliştirilen çözümler; Ankara’nın masadaki varlığını tartışmaya kapalı bir savunma doktrinine taşıdı.

2012’den bu yana ilmek ilmek örülen süreç; ADVENT ve KAŞİF gibi milli markaların ardından yeni nesil yazılımlarla NATO’nun dijital omurgasına işlendi. Ankara, ittifakın Batı kanadındaki teknolojik bağımlılık kurgusunu sahada tek tek kırıyor.

Türk yazılımı NATO'nun komuta merkezi oldu: 32 ülke aynı ağa bağlanacak

MODERN ORDULARIN SİNİR SİSTEMİ TÜRKİYE’DEN

Dijital muharebe çağında üstünlük yalnızca bilgiye sahip olmakla değil, o bilgiyi tüm kuvvet unsurlarına aynı anda aktarabilmekle de sağlanıyor. Söz konusu kritik altyapının merkezinde yer alan Taktik Data Link Yönetim Merkezi Ağ Planlama Yazılımı için NATO, HAVELSAN ile sözleşme imzaladı.

Taktik Data Link Yönetim Merkezi, modern orduların merkezi sinir sistemi olarak bilinmekte. Sistem, savaş uçaklarından gemilere, radar ağlarından füze sistemlerine kadar tüm askeri unsurların aynı resmi görmesini ve eş zamanlı veri paylaşmasını sağlıyor. HAVELSAN tarafından geliştirilen yazılım, NATO’nun çok uluslu harekat kabiliyetinin merkezine yerleşti.

Türk yazılımı NATO'nun komuta merkezi oldu: 32 ülke aynı ağa bağlanacak

FARKLI SİSTEMLER TEK AĞDA BİRLEŞİYOR

Geliştirilen altyapı sayesinde farklı üretim yıllarına, teknolojilere ve haberleşme protokollerine sahip askeri platformlar aynı ağ üzerinde buluşuyor. Link 11, Link 16, Link-22, VMF ve JREAP gibi farklı sistemler arasında kesintisiz uyum sağlanırken, tüm veri akışı önceden planlanarak milisaniyeler içinde yönetiliyor.