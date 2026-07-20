"Star Wars" tarihine geçen Luke Skywalker'ın ışın kılıcı, ABD'deki müzayedede 3,75 milyon dolara satılarak seriye ait bir film aksesuarı için tüm zamanların rekorunu kırdı.

Beyazperdenin en meşhur bilim kurgu serilerinden biri olan “Star Wars”, gişelerde olduğu gibi müzayede salonlarında da rekora imza atıyor.

Serinin ana karakteri Luke Skywalker’ı canlandıran Mark Hamill’in 1980 yapımı “Star Wars: Episode V - The Empire Strikes Back” filminde kullandığı ışın kılıcı, ABD’deki Heritage Auctions tarafından düzenlenen müzayedede 3,75 milyon dolara satıldı.

Dart Vader’ın “Ben senin babanım” dediği meşhur sahnede kullanılan kılıç, bu satışla birlikte, filmde kullanılan bir Star Wars aksesuarı için en yüksek kıymete ulaştı.

Eser, başlangıçta 1 milyon dolara satışa sunulmuş ve 2 milyon dolara kadar bir fiyata alıcı bulması bekleniyordu.

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