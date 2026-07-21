2026 YKS sonuçlarının açıklanmasının ardından beklenen tercih kılavuzu ÖSYM tarafından erişime açıldı. Üniversite tercih dönemine hazırlanan adaylar, kontenjanlar, program bilgileri ve tercih sürecine ilişkin ayrıntıları inceliyor. İşte, 2026 YKS tercih kılavuzu görüntüleme ekranı...

Milyonlarca üniversite adayı için tercih sürecinde önemli bir aşama geride kaldı. ÖSYM, 2026 YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu'nu yayımladı. Adayların tercihlerini yapmadan önce tercih süresi içinde yeniden yayımlanacak güncel kılavuzu dikkatle incelemeleri istendi.

2026 YKS TERCİH KILAVUZU YAYIMLANDI

ÖSYM, 2026 YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu erişime açıldı. Kılavuz, osym.gov.tr üzerinden erişime açıldı. ÖSYM, yayımlanan kılavuzun ön bilgi niteliğinde olduğunu vurguladı. Kılavuz, adaylara ve diğer ilgililere ön bilgi vermek amacıyla yayımlandı. Bu nedenle adayların, tercihlerini belirlemeden önce tercih süresi içinde ÖSYM'nin internet adresinden yeniden yayımlanacak 2026-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu’nu dikkatle incelemeleri ve ÖSYM’den yapılan duyuruları takip etmeleri gerekiyor.

2026 YKS tercih kılavuzu yayınlandı mı, ne zaman yayınlanacak?

YKS KILAVUZU İÇİN TIKLAYINIZ

2026 YKS TERCİHLERİ NE ZAMAN YAPILACAK?

2026 YKS tercihleri 29 Temmuz-10 Ağustos tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

MEB YKS TERCİH SÜRECİ İÇİN KILAVUZ YAYIMLADI

ÖSYM'nin tercih kılavuzu henüz yayımlanmamış olsa da Milli Eğitim Bakanlığı, öğrenci ve velilere yol göstermek amacıyla "YKS Tercih Süreci Öğrenci ve Veli Bilgilendirme Kılavuzu"nu yayımladı.

MEB YKS TERCİH SÜRECİ ÖĞRENCİ VE VELİ BİLGİLENDİRME KILAVUZU İÇİN TIKLAYINIZ

Haberle İlgili Daha Fazlası