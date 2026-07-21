Anadolu Üniversitesi AÖF yaz okulu eğitimine devam eden öğrenciler, sınav takvimi ve sınav giriş belgelerine ilişkin gelişmeleri yakından takip ediyor. Yaz okulu sürecinin tamamlanmasına kısa süre kala gözler sınav tarihi ve giriş belgelerinin yayımlanacağı tarihe çevrildi. Peki, AÖF yaz okulu sınavı ne zaman 2026?

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakültelerinde yaz okuluna kayıt yaptıran binlerce öğrenci için sınav hazırlıkları sürüyor. Yaz okulu derslerinin tamamlanmasının ardından uygulanacak tek oturumlu sınav öncesinde adaylar, sınav günü, sınav giriş belgeleri ve sınav uygulamasına ilişkin ayrıntıları araştırıyor.

AÖF YAZ OKULU SINAVI NE ZAMAN 2026?

Anadolu Üniversitesi tarafından yayımlanan 2025-2026 Akademik Takvimi'ne göre AÖF yaz okulu sınav tarihi belli oldu. Takvime göre yaz okulu sınavı 22 Ağustos 2026 Cumartesi günü yapılacak. AÖF yaz okulu sınavı, Türkiye genelindeki sınav merkezlerinin yanı sıra yurt dışındaki belirlenen merkezlerde de tek oturum şeklinde uygulanacak. Yaz okulunda ders alan öğrenciler, başarısız oldukları dersleri verme veya mezuniyetlerini öne çekme fırsatı yakalayacak.

AÖF yaz okulu sınavı ne zaman 2026? Anadolu Üniversitesi yaz okulu sınav takvimi

AÖF YAZ OKULU SINAV GİRİŞ BELGESİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Anadolu Üniversitesi yaz okulu sınav giriş belgeleri henüz erişime açılmadı. Üniversitenin önceki sınav uygulamaları dikkate alındığında sınav giriş belgelerinin, sınav tarihinden yaklaşık bir hafta önce yayımlanması bekleniyor. Sınav giriş belgeleri yayımlandığında öğrenciler, Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Sistemi üzerinden T.C. kimlik numarası ve şifreleri ya da e-Devlet bilgileriyle sisteme giriş yaparak belgelerini görüntüleyebilecek. Belgede adayın sınava gireceği bina, salon, sıra numarası ve sınav saati gibi bilgiler yer alacak. Sınav günü herhangi bir mağduriyet yaşanmaması için adayların belgelerini önceden kontrol etmeleri ve çıktı almaları tavsiye ediliyor.

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