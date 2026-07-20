5 Temmuz 2026 Pazar günü gerçekleştirilen Özel Güvenlik Görevlisi (ÖGG) sınavının ardından adaylar, sonuçların açıklanacağı tarihe odaklandı. Emniyet Genel Müdürlüğü Özel Güvenlik Denetleme Başkanlığı tarafından düzenlenen sınavın tamamlanmasıyla birlikte, binlerce aday sonuç takvimini araştırmaya başladı. Peki, ÖGG sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

121. Temel Eğitim ve 97. Yenileme Eğitimi Sınavı talimatı haftalar önce paylaşılmış, talimat içerisinde sonuç tarihine de yer verilmişti. Takvime göre, ÖGG sınav sonuç haftasına girildi. GG sınav sonuçları 24 Temmuz 2026 tarihinde açıklanacak.

Özel Güvenlik Görevlisi sınav sonuçları Emniyet Genel Müdürlüğü’nün resmi web sitesi www.egm.gov.tr/ozelguvenlik üzerinden erişime açılacak. Adaylar T.C. kimlik numaraları ve güvenlik kodu ile sonuçlarını görüntüleyebilecek.

ÖGG sınav sonuç haftasına girildi! ÖGG 2026 sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

ÖGG SINAVI NASIL DEĞERLENDİRİLECEK?

Sınavda adaylara 100 adet çoktan seçmeli soru sorulacaktır. Her bir soru bir puan olmak üzere değerlendirme 100 puan üzerinden olacaktır. Soru grupları aynı olan adayların arka arkaya ve yan yana oturmalarına müsaade edilmeyecektir.

Silah farkı sınavına giren adaylar için 25 adet çoktan seçmeli silah bilgisi sorusu sorulacaktır. Silah farkı eğitimi almış olan adaylar sadece silah bilgisi sorularını cevaplayacaktır. Değerlendirme her bir soru iki puan olmak üzere 50 puan üzerinden yapılacaktır.

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