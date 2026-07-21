FIFA, 2026 Dünya Kupası finali sonrası yaşanan saha olayları nedeniyle disiplin soruşturması başlattı ve Disiplin ile Etik Savcısı atadı. İspanya'nın Tangocular'ı 1-0 yenerek şampiyon olduğu maçın ardından çıkan arbedede Arjantinli bazı oyuncuların rakip futbolculara saldırdığı ortaya çıkmıştı.

Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği (FIFA), Dünya Kupası finali sonrası yaşanan olaylarla ilgili disiplin soruşturması başlattı.

DİSİPLİN VE ETİK SAVCISI ATANDI

FIFA'nın açıklamasında, "İspanya ile Arjantin arasında oynanan FIFA Dünya Kupası finaline ilişkin ilgili maç raporlarının değerlendirilmesinin ardından ve FIFA Disiplin Kuralları'nın (FKK) 36. maddesi uyarınca, FIFA Disiplin Komitesi, maç sonrası olaylarla ilgili olarak kuralların olası ihlallerini araştırmak üzere bir Disiplin ve Etik Savcısı atamıştır." denildi.

ABD'nin New York kentindeki New York New Jersey Stadı'nda oynanan final maçında İspanya'nın, Arjantin'i uzatmalarda 1-0 mağlup ederek şampiyonluğa ulaşmasının ardından sahada büyük gerginlik yaşanmış ve arbede çıkmıştı.

İspanya - Arjantin finali sonrası yaşanan olaylardan bir görüntü

İSPANYOL OYUNCULARA SALDIRI

2026 FIFA Dünya Kupası'nda İspanya'ya yenilerek turnuvayı ikinci olarak tamamlayan Arjantin'de başta Leandro Paredes olmak üzere birçok oyuncu ve teknik heyet görevlisi karşılaşmanın ardından İspanyol futbolculara saldırdı. Maç boyunca agresif hareketleri ve sert müdahaleleriyle dikkat çeken Leandro Paredes, son düdüğün ardından rakip oyunculara saldırdı. İspanyol savunma oyuncusu Eric Garcia’yı boğazından sertçe şekilde yakalayan Parades, Gavi’ye ise yumruk attı. Karşılaşmanın hakemi Slavko Vincic, bu hareket nedeniyle Paredes’e kırmızı kart gösterdi.

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