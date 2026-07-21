Elektrikli mi hibrit mi benzinli mi dizel mi? Hızlı şarj zamları dengeleri altüst etti
Elektrikli otomobillerin en büyük avantajı olarak görülen düşük kullanım maliyeti, art arda gelen hızlı şarj zamlarıyla yeniden tartışılmaya başlandı. Güncel hesaplamalar, yalnızca hızlı şarj kullanan elektrikli araçların yıllık enerji maliyetinin hibrit modellerle neredeyse aynı seviyeye geldiğini gösteriyor. Peki elektrikli, hibrit, benzinli ve dizel araçlar arasında bugün en ekonomik seçenek hangisi? İşte kalem kalem güncel maliyet hesabı.
Elektrikli otomobillerin en güçlü tercih sebeplerinden biri olan düşük kullanım maliyeti, son dönemde artan hızlı şarj ücretleri nedeniyle yeniden tartışılmaya başlandı. DC hızlı şarj istasyonlarında kWh başına ücretlerin sürekli yükselmesi, elektrikli otomobillerin kilometre başına enerji maliyetini benzinli, dizel ve hatta bazı şarj edilebilir hibrit modellerle benzer seviyelere taşıdı.
SÜREKLİ HIZLI ŞARJ AVANTAJI YOK EDİYOR
Elektrikli araçlarını sürekli hızlı şarj ederek kullananların yıllık maliyeti diğer yakıtlara yakın seviyeye gelmiş durumda. Bugün birçok elektrikli otomobil sahibi, uzun yolculuklarda yalnızca hızlı şarj kullanıldığında elde edilen ekonomik avantajın da büyük ölçüde ortadan kalktığını ifade ediyor.
ASIL AVANTAJ EVDEN ŞARJDA
Buna karşın, elektrikli otomobillerin hala en düşük kullanım maliyeti ev ya da iş yerine kurulan AC şarj ile sunuluyor. Gece tarifesinden veya güneş enerjisi sistemlerinden yararlanabilen kullanıcılar ise elektrikli otomobilin sunduğu ekonomik avantajı daha da yukarı çekebiliyor.
Bu değişim, otomobil satın almayı düşünen tüketicilerin de hesaplarını yeniden yapmasına neden oluyor. Artık yalnızca aracın satın alma fiyatı değil; günlük kullanım alışkanlıkları, yıllık kilometre, evde şarj imkânı ve sık uzun yol yapılıp yapılmadığı da elektrikli otomobil tercihinde belirleyici unsurlar arasında yer alıyor. Özellikle evinde şarj ünitesi bulunmayan kullanıcılar için hızlı şarj maliyetleri, elektrikli araç sahip olmanın toplam maliyetini doğrudan etkileyen en önemli kalemlerden biri haline gelmiş durumda.
TAM ŞARJIN MALİYETİ NE KADAR?
Elektrikli araç şarj ücreti hesaplaması en basit bir formülle: Tüketilen enerji ya da bataryanın boyutu (kWh) x Elektrik Fiyatı (TL/kWh) = Elektrikli aracın tam dolu batarya fiyatı.
Örneğin, 89,6 kWh batarya kapasitesine sahip olan Togg T10X modelinin DC hızlı şarj kullanıldığında tam dolu batarya maliyeti 1342 TL olacak.
YILLIK 15 BİN KİLOMETREDE DİZEL, BENZİN VE ELEKTRİK MALİYET HESABI
Yıllık ortalama 15 bin kilometre yol yapan bir elektrikli Togg T10X sahibinin (19,7 kWh/100 km), tamamen DC hızlı şarjı kullanması halinde yıllık enerji maliyeti 44 bin 265 TL oluyor.
100 kilometrede 17,5 kWh tüketim yapan Togg T10F ise, yıllık 15 bin kilometrelik kullanım sonunda 39 bin 322 TL’lik maliyetle oldukça avantajlı konumda yer alıyor.
Tamamen evden şarj edildiğinde ise Togg T10F, 4,86 TL’lik kWh ev tüketim bedeliyle yıllık enerji maliyeti 12 bin 757 TL olurken, Togg T10X’in ise 14 bin 361 TL oluyor.
Yine yıllık 15 bin kilometre yol yapan ve ortalama yakıt tüketimi 6 litre olan benzinli bir aracın yıllık yakıt maliyet ise 59 bin TL’nin biraz üzerinde oluyor.
Dizel tarafında ise maliyet daha da artıyor. Son gelen zamlarla motorinin litre fiyatı yeniden 74 TL’yi geçmiş durumda. Aynı yıllık kilometreyi ortalama 6 litre yakan dizel bir araç üzerinden hesapladığımızda yıllık maliyet 66 bin 800 TL’ye kadar çıkıyor.
|Araç Modeli
|Yıllık Kilometre
|Enerji/Yakıt Tüketimi
|Şarj/Yakıt Türü
|Yıllık Maliyet (TL)
|Togg T10X
|15.000 km
|19,7 kWh/100 km
|Tamamen DC Hızlı Şarj
|44.265 TL
|Togg T10F
|15.000 km
|17,5 kWh/100 km
|Tamamen DC Hızlı Şarj
|39.322 TL
|Togg T10F
|15.000 km
|Belirtilmemiş
|Tamamen Evden Şarj (4,86 TL/kWh)
|12.757 TL
|Togg T10X
|15.000 km
|Belirtilmemiş
|Tamamen Evden Şarj (4,86 TL/kWh)
|14.361 TL
|Benzinli Araç
|15.000 km
|6 litre/100 km
|Benzin
|~59.000 TL
|Dizel Araç
|15.000 km
|6 litre/100 km
|Dizel (74 TL/litre)
|66.800 TL
HİBRİT VE ELEKTRİK BAŞA BAŞ
Yakıt tüketimi oldukça düşük olan hibrit modeller ise elektrikli araçlarla başa baş maliyete sahip durumda. Türkiye’nin en çok satılan hibrit modellerinden olan Toyota Corolla Hybrid, 100 kilometrede 4,5 litrelik yakıt tüketimi vadediyor. Bu tüketimle yıllık 15 bin kilometrelik bir kullanımın maliyeti 44 bin 340 TL ile Togg T10X’in hızlı şarj maliyetiyle neredeyse aynı seviyede.
Ortalama tüketimi daha düşük olan Togg’un sedan modeli T10F ile kıyaslandığında ise 5 bin TL’lik bir fark ortaya çıkıyor. Togg T10F, yıllık 15 bin kilometrelik kullanım sonunda tamamen hızlı şarjla 39 bin 322 TL’lik maliyete ulaşıyor.
SADECE EVDEN ŞARJ ELEKTRİK FATURASINI ARTIRABİLİR
Son Kaynak Tedarik Tarifesi kapsamında mesken aboneleri için yıllık 5.000 kWh olan kademe 4.000 kWh’e düşürüldü. Yukarıdaki hesaplamada yılda 15 bin kilometre yol yapan elektrikli araç sahibi, Togg T10X aracını (19,70 kWh/100 km) sürekli evden şarj ettiğinde yıllık 3 bin kWh enerjiyi sadece elektrikli aracını şarj etmek için kullanmış olacak. 20 bin kilometre yol yapıldığında ise neredeyse 4 bin kWh enerjiyi sadece elektrikli araç için kullanacak. Bu seviyeye çıkıldığında evin diğer tüketim maliyetleri ile birlikte limit aşılmış olacak ve bu da faturayı artıracaktır.
ŞARJ İSTASYONLARININ GÜNCEL KULLANIM BEDELLERİ
Trugo, Zes, e-Şarj ve diğer istasyonlarda AC ve DC şarj fiyatları ne kadar? İşte Türkiye’de elektrikli araç şarj istasyonlarının Temmuz ayı fiyatları…
TRUGO ŞARJ FİYATLARI
Yerli otomobil girişimi Togg’un şarj altyapısını sağlayan Trugo’nun DC şarj fiyatı 14,98 TL’den ücretlendiriliyor. AC yani yavaş şarj ise 9,95 TL’den ücretlendiriliyor.
ZES TEMMUZ AYI FİYATLARI
Türkiye’nin en yaygın şarj ağına sahip olan ZES, AC şarjda kWh başına ücret 9,99 TL, DC hızlı şarjda ise kWh ücreti 12,99 TL. 180 kW üzerinde ise kWh ücreti 16,49 TL.
EŞARJ’DA AC FİYATINA HIZLI ŞARJ
Eşarj, seçili bazı lokasyonlarda bulunan DC hızlı istasyonlarında AC şarj tarifesi uygulamaya başladı. Markanın istasyonlarında AC şarj fiyatı 9,90 TL, DC yani hızlı şarj fiyatı ise 13,50 TL.
Yani bazı istasyonlarda 9,90 TL yavaş şarj fiyatı ödeyerek hızlı şarj imkanı kullanılabilecek.
TESLA TEMMUZ’DA ZAM YAPTI
Son zamlarla 9,90 TL/kWh olan Supercharger kullanım ücreti Tesla sahipleri için 10,40 TL/kWh'a yükseldi. Tesla kullanıcı olmayanlar için ise 12,30 TL’den 13 TL’ye çıkarıldı.
|Marka
|Şarj Türü
|Fiyat (TL/kWh)
|Notlar
|Trugo
|DC
|14,98
|Trugo
|AC
|9,95
|ZES
|AC
|9,99
|ZES
|DC
|12,99
|180 kW altı
|ZES
|DC
|16,49
|180 kW üzeri
|Eşarj
|AC
|9,90
|Eşarj
|DC
|13,50
|Bazı lokasyonlarda AC tarifesiyle hızlı şarj imkanı
|Tesla
|Supercharger (Tesla Sahibi)
|10,40
|Temmuz ayındaki zam sonrası
|Tesla
|Supercharger (Tesla Sahibi Olmayan)
|13,00
|Temmuz ayındaki zam sonrası (önceki fiyat: 12,30 TL)
DİĞER MARKALARDA FİYATLAR NE DURUMDA?
|Şarj İstasyonu
|Şarj Türü
|Hız/Tip
|Fiyat (TL/kWh)
|Shell Recharge
|AC
|22 kW'a kadar
|11.99
|Shell Recharge
|DC Şarj
|60 kW'a kadar
|13.5
|Shell Recharge
|DC Şarj
|180 kW'a kadar
|15.99
|E-Power
|AC Tip 2 Soketler
|8.49
|E-Power
|DC Tip CCS Soketler
|10.99
|5 Şarj
|AC şarj
|22 kW altı
|8.99
|5 Şarj
|DC şarj
|15.90
|Voltrun
|AC
|9.90
|Voltrun
|DC
|12.90
|Beefull
|AC
|9.99
|Beefull
|DC Soketler
|12.99
|G-Charge
|AC
|9.99
|G-Charge
|DC
|12.99
|RHG Enertürk
|AC
|10.99
|RHG Enertürk
|DC
|13.50
|WAT Mobilite
|AC
|10.99
|WAT Mobilite
|DC şarj
|14.49
|Astor Şarj
|AC
|9.89
|Astor Şarj
|DC
|13.99
|Otopriz
|AC Şarj
|9.90
|Otopriz
|DC Şarj
|13.90
|Otopriz
|50 kW DC CCS - Mobil Şarj
|13.90
|Neva Şarj
|AC Soketler
|22 kW'a kadar
|9.90
|Neva Şarj
|DC Soketler
|240 kW'a kadar
|13.90
|Oncharge
|AC Soket Tarifesi
|9.99
|Oncharge
|DC Soket Tarifesi
|13.50
|D-Charge
|AC Soketler
|10.90
|D-Charge
|DC Soketler
|14.90
|Evbee
|DC
|14.98
|Evbee
|AC
|9.95
|VoltiNET
|AC
|9.99
|VoltiNET
|DC
|12.99
|Lumicle
|AC
|9.99
|Lumicle
|DC
|13.49