2026 YKS sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte üniversite tercih sürecine yönelik sorular gündeme geldi. Tercih listelerini oluşturmaya hazırlanan adaylar, 4 yıllık devlet üniversitelerinin taban puanları, başarı sıralamaları ve kontenjan bilgilerini araştırırken, gözler henüz güncellenmeyen YÖK Atlas sistemine çevrildi. Geçmiş yıl yerleştirme verileriyle adaylara tercih döneminde önemli bir rehber sunan YÖK Atlas'ın 2026 tercih verileri merakla bekleniyor. Peki, YÖK Atlas 2026 taban puanları ve kontenjanları açıklandı mı? 4 yıllık devlet üniversiteleri kaç puanla öğrenci alıyor?

2026 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçlarının açıklanmasının ardından üniversite tercih takvimi ve sürecin ayrıntıları merak ediliyor. Adaylar, sonuçlarını ykssonuc.osym.gov.tr internet adresinden öğrenebilecek. 2026 YKS tercih işlemleri, 29 Temmuz- 10 Ağustos tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Tercih listelerini oluşturmaya hazırlanan milyonlarca aday, 4 yıllık devlet üniversitelerinin taban puanları, başarı sıralamaları ve kontenjan bilgilerini araştırıyor. Bu süreçte adaylara önemli bir rehber olan YÖK Atlas sisteminin 2026 tercih dönemi verileri de yakından takip ediliyor.

Gözler YKS tercih robotunda... YÖK ATLAS 2026 YKS taban puanları açıklandı mı, başarı sıralaması nasıl öğrenilir?

TABAN PUANLAR AÇIKLANDI MI?

Henüz açıklanmadı. YÖK Atlas'ta 2026 tercih dönemine ait güncel taban puanları, başarı sıralamaları ve kontenjan bilgileri henüz yayımlanmadı. Sistemde şu an adayların tercih döneminde yararlanabileceği 2025-YKS yerleştirme verileri bulunuyor. 2026 yılına ait kesin taban puanları ise tercih sürecinin tamamlanmasının ardından yapılacak yerleştirme sonuçlarıyla oluşacak. Bu nedenle adaylar, tercihlerini yaparken bir önceki yılın taban puanları, başarı sıralamaları ve kontenjanlarını referans alıyor.

YKS TERCİHLERİ NASIL YAPILMALI?

Adayların puana değil, sıralamalarına göre tercihlerde bulunmaları gerekiyor. YKS tercihlerinde, geçen yılın sıralamaları önemli faktör olmalı.

Adaylar, sağlıklı tercih yapabilmeleri için birçok yeniliklerin eklendiği YÖK ATLAS verilerine de göz atmalı.

YKS tercih döneminde adaylar, en fazla 24 tercihte bulunabilecek. Listeyi oluştururken ilk birkaç tercih, puanın yeterli olup olmayacağı endişesine kapılmadan, sadece ilgiler göz önünde bulundurularak belirlenmeli, buralara en çok istenen programlar yazılmalı. Ancak kazanılsa bile kaydolmak istenmeyen bir programa tercih listesinde yer verilmemeli. Adayların tercih listelerindeki programların sırasının istek sıralarına uygunluğu kontrol edilmeli.



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