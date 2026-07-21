İstanbul Beylikdüzü'nde seyir halindeki bir metrobüsten dumanlar yükseldi. Olay yerine sevk edilen itfaiye, yangını söndürdü.

İstanbul'un Beylikdüzü ilçesinde seyir halinde olan metrobüste yangın çıktı.

Seyir halindeki araçtan henüz bilinmeyen bir nedenle bir anda dumanlar yükselmeye başladı.

Olay yerine itfaiye ekibi sevk edildi. Yangın kısa sürede söndürüldü. Öte yandan olayda ölen ya da yaralanan olmadı.

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