Beşiktaş, UEFA kadrosunu bildirdi: Leandro Trossard listede yok
Vincenzo Italiano yönetimindeki Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi 2'nci eleme turundaki Midtjylland maçları öncesinde UEFA'ya kadro bildirimi yaptı. Arsenal'den transfer edilen Belçikalı yıldız Leandro Trossard, listede yer almadı.
Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi 2'nci eleme turu ilk maçında 23 Temmuz Perşembe günü saat 21.00'de Midtjylland'ı ağırlayacak. Karşılaşmanın rövanşı 30 Temmuz Perşembe günü TSİ 20.00'de Danimarka'da oynanacak. Siyah-beyazlılar, Midtjylland'ı elemesi halinde Avrupa Ligi 3'üncü eleme turunda Tromsö - Hradec Kralove eşleşmesinin galibi ile karşılaşacak.
Siyah-beyazlı ekibin, UEFA'ya bildirdiği kadro şu şekilde:
Kaleci: Alexander Nübel, Doğan Alemdar, Emre Bilgin.
Defans: Emmanuel Agbadou, Felix Uduokhai, Kassoum Ouattara, Taylan Bulut, Rıdvan Yılmaz, Tiago Djalo, Emirhan Topçu, Yasin Özcan, Amir Murillo.
Orta Saha: Orkun Kökçü, Salih Özcan, Wilfred Ndidi, Amir Hadziahmetovic, Milot Rashica, Kartal Yılmaz, Junior Olaitan, Vaclav Cerny, İlhan Fakılı.
Forvet: Hyeon-Gyu Oh, Mustafa Hekimoğlu, Semih Kılıçsoy.
Öte yandan yeni transfer Leandro Trossard, Midtjylland müsabakası için kadroda yer almadı.