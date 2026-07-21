İbrahim Hacıosmanoğlu başkanlığındaki Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF), bu sezon Süper Lig'de uygulayacağı yeni kurallar belli oldu.

TFF tarafından Trendyol Süper Lig'in 2026-2027 sezonunda uygulanmasına karar verilen kurallar, topun oyunda kalma süresini arttırma ve tartışmalı kararları azaltma hedefi taşıyor.

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HT Spor'da yer alan habere göre, Süper Lig'de yeni kurallar şöyle:

- Hakemin değişiklik işaretinden sonra oyundan çıkan oyuncu, 10 saniye içinde oyun alanını terk etmek zorunda olacak. Terk etmemesi halinde, yerine giren oyuncu, oyun yeniden başladıktan sonra bir dakika oyuna giremeyecek.

- Oyunun durmasına neden olmuş sakatlanan bir oyuncu, oyun yeniden başlatıldıktan sonra bir dakika boyunca saha dışında kalacak. (Belli durumlar haricinde)

- Oyunun yeniden başlamasının geciktirilmesinin önlenmesi için hakem düdüğü çaldığı andan itibaren 5 saniyelik geri sayım başlayacak.

- Taç atışının geciktirilmesi halinde, atış rakip takıma verilecek.

- Kale vuruşunun geciktirilmesi halinde rakip takım lehine köşe vuruşu verilecek.

Süper Lig, 14 Ağustos'ta başlayacak.

VAR SİSTEMİ

- Açıkça hatalı ikinci sarı karttan kaynaklanan kırmızı kartlar,

- Açıkça hatalı verilen köşe vuruşları,

- Duran topta, top oyuna girmeden önce meydana gelen, gol veya penaltıyla sonuçlanan ihlaller,

- Hakemin yanlış oyuncuya ceza verdiğinin tespit edilmesi durumlarında VAR devreye girebilecek.

- Ağız kapama sarı kart olarak değerlendirilecek. Gizlenen ifadelerin maç sonrasındaki incelemeler sonucunda hakaret içeren sözler olduğu kanıtlanırsa, disiplin kurulları tarafından disiplin yaptırımı uygulanacak.

- Serinleme molaları sadece sıcaklık 32 derece ve üstünde olması halinde uygulanabilecek. Hakem devre başına su molası süresinin 3 dakikayı geçmemesini sağlayacak.

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