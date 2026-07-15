Türkiye Futbol Federasyonu'na (TFF) internet ortamındaki futbol yayınlarına yönelik erişim engeli uygulama yetkisi veren düzenleme, Anayasa Mahkemesi'nin iptal kararıyla sona erdi. 14 Temmuz itibarıyla resmen yürürlüğe giren kararla birlikte TFF, bu kapsamda doğrudan erişim engeli kararı veremeyecek.

Anayasa Mahkemesi'nin, TFF'ye verilen erişim engelleme yetkisini iptal ettiği karar resmen yürürlüğe girdi.

TFF KANUNU'NA EK DÜZENLEME

Söz konusu yetki, 21 Aralık 2021 tarihinde 5894 sayılı TFF Kanunu'na eklenen "yayın haklarının korunması" düzenlemesiyle Futbol Federasyonu'na verilmişti. Bu kapsamda federasyon yönetimi veya yetkilendirdiği kişiler, hukuka aykırı futbol müsabakası yayınlarının yer aldığı içeriklere, teknik olarak mümkün olmaması halinde ise internet sitelerinin tamamına erişimin engellenmesine karar verebiliyordu.

TFF'nin erişim engeli yetkisi Aralık 2021'de başladı.

AYM İPTAL ETTİ

Anayasa Mahkemesi, 17 Haziran 2025 tarihinde aldığı kararla düzenlemenin Anayasa'nın ifade özgürlüğü ile temel hak ve özgürlüklerin sınırlandırılmasına ilişkin hükümlerine aykırı olduğuna hükmetti. AYM, iptal kararının Resmi Gazete'de yayımlanmasının ardından 9 ay sonra yürürlüğe girmesine karar verdi. Bu süre boyunca mevcut düzenleme uygulanmaya devam edildi.

Anayasa Mahkemesi, Haziran 2025'te söz konusu yetkinin sonlandırılması kararı verdi.

O YETKİ HUKUKEN SONA ERDİ

Karar Gazetesi'nde yer alan habere göre; 14 Temmuz 2026 itibarıyla yürürlüğe giren Anayasa Mahkemesi kararıyla birlikte, TFF'nin bu alandaki erişim engeli yetkisi hukuken sona ermiş oldu. TFF'nin, 2022-2025 yılları arasında 122 bin 638 alan adı ile 55 bin 512 IP adresi için erişim engeli uygulanmasını sağladığı belirtildi.

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