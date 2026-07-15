Çin'de sokak ortasında boğulmaya çalışılan bir kadını kurtarmak isteyen 69 yaşındaki Zeng Fanlin, saldırganın hedefi oldu. Müdahale sırasında yaşlı adamın burnunu ısırarak yutan saldırganın yaşattığı dehşetin detayları aylar sonra ortaya çıktı.

Çin'in Hunan eyaletinde nisan ayında meydana gelen olayın soruşturmasına ilişkin yeni detaylar ortaya çıktı. İddiaya göre, köyde gerçekleşen olayda saldırgan, halka açık alanda bir kadına saldırıp boğmaya çalıştı. Olayı gören 69 yaşındaki Zeng Fanlin ise hiç tereddüt etmeden saldırgana müdahale etti.

Kahramanlığı pahalıya mal oldu! Saldırgan burnunu koparıp yuttu

BURNUNU ISIRARAK KOPARDI

Zeng ile saldırgan arasında çıkan arbede sırasında zanlı, yaşlı adamın burnunu ısırarak kopardı. Ağır yaralanmasına rağmen saldırganı bırakmayan Zeng, diğer köylülerin de yardımıyla şüpheliyi polis gelene kadar tutmayı başardı. Görgü tanıklarının aktardığına göre saldırgan, kopardığı burun parçasını yuttu. Olay yerine gelen polis, köylülerin ayaklarını bağlayarak etkisiz hale getirdiği zanlıyı gözaltına aldı.

İLK ANDA FARK ETMEMİŞ

Daha sonra konuşan Zeng, ilk anda yaralandığını fark etmediğini belirterek, burnuna dokunduğunda büyük bölümünün koptuğunu anladığını söyledi. Hastaneye ulaştığında ise şiddetli ağrı nedeniyle neredeyse bayılacak duruma geldiğini ifade etti.

Kahramanlığı pahalıya mal oldu! Saldırgan burnunu koparıp yuttu

Doktorlar, Zeng'in yüzünde ciddi yumuşak doku kaybı oluştuğunu ve bu nedenle kapsamlı rekonstrüktif ameliyatlar yapıldığını açıkladı.

Tedavisinin ikinci aşamasını tamamlayan adamın yaklaşık altı ay içinde tamamen iyileşmesinin beklendiği bildirildi. 69 yaşındaki adam, olay sırasında gösterdiği cesaret nedeniyle, Çin Merkezi Siyasi ve Hukuki İşler Komisyonu tarafından "kahraman" olarak onurlandırıldı.

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