ABD Başkanı Donald Trump, uydular üzerinden saniye saniye izledikleri İran’ın en önemli petrol terminali Hark Adası’nı askeri operasyonlar sonrasında tamamen ele geçirebileceklerini kaydetti.

ABD ve İran arasında Hürmüz Boğazı üzerinde başlayan çatışmalar kontrol edilemez bir boyuta ulaştı. Fox News'e konuşan ABD Başkanı Donald Trump, İran'ın müzakere masasına oturmaması durumunda ülkenin tüm enerji altyapısını ve köprülerini yıkacaklarını duyurdu.

"İran'ı çok sert vurduklarını" belirten Trump, sahil şeridi boyunca tüm askeri kapasiteyi hedef aldıklarını belirterek askeri baskının en üst perdeden devam edeceğini vurguladı.

"BEN 'YETER' DİYENE KADAR İRAN’A SALDIRILAR DEVAM EDECEK"

Hürmüz Boğazı’na yönelik ABD harekatının kendi talimatıyla sürdüğünü belirten ABD Başkanı Donald Trump, askeri operasyonun sınır tanımayacağını söyledi.

İran ordusunun direnç göstermeye çalıştığını ancak Amerikan gücü karşısında şansı olmadığını ileri süren Trump, şöyle konuştu:

"Ben 'Yeter' diyene kadar İran’a saldırılar devam edecek. Hala biraz mücadele güçleri var ancak bu gece onlara çok sert vuracağız. Yarın gece de onlara çok sert vuracağız. Ondan sonraki gece de onlara çok sert vuracağız. Eğer masaya oturup müzakere etmezlerse, tüm enerji santrallerini, tüm köprülerini yıkacağız. Bu insanlarla anlaşmanın tek yolu güç kullanmaktır ve tek güç askeri güçtür."

Trump gözünü İran'daki petrol adasına dikti: "Uydularla her saniye izliyoruz, ele geçirebiliriz!"

"HARK ADASI’NI ELE GEÇİREBİLİRİZ"

İran’ın Basra Körfezi’ndeki ana petrol terminali olan Hark Adası’na yönelik daha önce iki ya da üç kez saldırı düzenlediklerini teyit eden Trump, küresel ekonomiyi sarsmamak için bu bölgede çok hassas hareket ettiklerini açıkladı. Ancak askeri planlarının adayı tamamen kontrol altına almayı da kapsadığını gizlemedi:

"Komutanlara her şeyi vurmalarını ama o küçük alanı, 25 yarda mesafeden itibaren dokunmamalarını söyledim çünkü dünya ekonomisi açısından bunu istemiyorum. Ancak eğer onları yeterince zayıflatırsak ve derinlere kadar vurursak, 'İran’ı yeterince yıpratınca Hark Adası’nı ele geçirebiliriz.' Eğer onları yeterince geriye ve yeterince derine kadar püskürtebilirsek bunu yapacağım."

Trump gözünü İran'daki petrol adasına dikti: "Uydularla her saniye izliyoruz, ele geçirebiliriz!"

"KAZMA DAĞI’NI VURABİLİRİZ, HER ŞEYİ GÖSTEREN UYDULARIMIZ VAR"

İran’ın savunma hatlarını ve gizli askeri üslerini uydular aracılığıyla anlık olarak takip ettiklerini söyleyen Trump, hiçbir hedefi kaçırmayacaklarını paylaştı:

"Her söyledikleri bir yalandır. Böyle bir şey daha önce hiç görmedim. Tam iki gün önce bir anlaşmaya varmıştık ancak son anda bu anlaşmayı bozdular. Artık şu anda müzakere etmek istemiyorum. Ancak her şeyi gören uydularımız var; 'Kazma Dağı’nı vurabiliriz, her şeyi gösteren uydularımız var.' Sivil halka karşı çok dikkatli davranıyoruz. Ama onlara 'Daha iyi bir anlaşma yapın, aksi takdirde hiçbir şeyiniz kalmayacak' diyorum. Anlaşma yapmazlarsa hiçbir şeyleri kalmayacak."

KAZMA DAĞI NEDEN ÖNEMLİ?

Kazma Dağı, Tahran'ın güneyinde yer almakta. Derin yeraltına gömülü iki tünel kompleksini barındıran bu tesis, tamamen yok edilmesini zorlaştırıyor.

ABD istihbarat raporlarına göre tesis, dağın derinliklerine, yüzlerce metre kalınlığındaki sağlam granit kaya katmanının altına kazılmış durumda. Bu yapı, sığınak delici bombalara karşı koruma sağlıyor. ABD merkezli Al-Monitor sitesine göre istihbarat kurumları, Tahran'ın burada 'stratejik bir yedek' oluşturmak üzere gizli ve beyan edilmemiş bir uranyum zenginleştirme tesisi kurmayı amaçladığından şüpheleniyor.

Ancak Tahran, 2020'de inşaatına başlanan tesisin yalnızca ileri seviye santrifüjlerin montajı ve üretimi için kullanıldığını savunuyor.

HÜRMÜZ SADECE İRAN’A KAPALI

Hürmüz Boğazı'ndaki seyrüsefer durumuna da değinen Trump, bölgeyi açık tutmak zorunda olduklarını dile getirdi. Boğazı kullanmak isteyen diğer tüm ülkelere geçiş serbestisi tanınacağını söyleyen Trump, koruma karşılığında düşündükleri geçiş ücreti planından ise vazgeçtiklerini ima etti:

"Bir ücret talep edecektim ancak bunun yerine Körfez ülkeleri ABD'de çok para harcamayı tercih ediyorlar ki açıkçası bu daha iyi bir seçenek. Eğer insanlar geçmek istiyorsa boğaz her zaman açıktır. Sadece İran için, hem giriş hem de çıkış açısından tamamen kapalı. Biz şu an Teksas ve Alaska gibi harika alternatif enerji yolları üzerinde de çalışıyoruz."

Trump gözünü İran'daki petrol adasına dikti: "Uydularla her saniye izliyoruz, ele geçirebiliriz!"

NEDEN HARK ADASI'NA GÖZ DİKTİ?

Basra Körfezi kıyısından 25 kilometre açıkta bulunan 20 kilometrekarelik Hark Adası, İran için bir adadan çok daha fazlasını ifade etmekte. Ülkenin ihraç ettiği ham petrolün yaklaşık %90'ı bu bölgeden dünyaya pazarlanıyor. Günlük 7 milyon varil yükleme kapasitesine sahip olan terminalin devre dışı bırakılması veya ABD kontrolüne geçmesi, İran hükümet bütçesinin %40'ını oluşturan petrol gelirlerinin tamamen kesilmesi anlamına gelebilir.

ABD ADAYI NASIL ELE GEÇİREBİLİR?

ABD ordusunun bölgeye yığdığı muazzam askeri güçle böyle bir operasyonu teorik olarak gerçekleştirme kabiliyeti bulunuyor ancak bu hamle sonu gelmez askeri, ekonomik ve lojistik riskleri de beraberinde barındırıyor.

Pentagon, bölgeye 5 bin deniz piyadesi ve ordu elitlerinden oluşan 82. Hava İndirme Tümeni’nden yaklaşık 2 bin paraşütçü birliği konuşlandırarak operasyon spekülasyonlarını körüklemişti.

Teorik olarak 82. Hava İndirme Tümeni'ne bağlı paraşütçüler, gece karanlığından yararlanarak adadaki kilit komuta merkezlerini, radar hatlarını ve uçaksavar mevzilerini ele geçirmek için havadan dikey indirme yapabilme kabiliyetine sahip. Eş zamanlı olarak ABD Deniz Piyadeleri de Osprey tiltrotor dikey iniş-kalkış uçakları ve hava yastıklı çıkarma araçları (LCAC) taşıyan amfibi hücum gemileriyle adanın kıyı şeridine çıkarma operasyonu düzenleyebilir.

ABD’nin teknolojik ve lojistik üstünlüğüyle adayı ele geçirmesinin muhtemel olduğu söylense de asıl sorun operasyon başladığı an devreye girecek.

Çıkarma gemilerinin önce İran’ın tam kontrolündeki Hürmüz Boğazı’ndan geçmesi gerekiyor ve körfez boyunca konuşlu binlerce gizli İran intihar İHA'sı ile gemisavar füze bataryaları bu unsurlar için açık birer tehdit oluşturuyor. Sahada ayrıca antipersonel mayın döşeli kıyılar Amerikan piyadelerine ağır kayıplar verdirebilir. İran Parlamentosu Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf’ın, ABD işgale kalkışırsa güçlerinin üzerlerine ateş yağdıracağı resti de boş bir tehdit olarak görülmüyor. Ada, İran ana karasına çok yakın olduğu için, ABD adayı alsa bile ana karadan füze ve topçu bataryalarıyla yapılacak kesintisiz bombardımanın gölgesinde adayı belirsiz bir süre elinde tutmak imkansız hale gelebilir.

KARADENİZ'DEKİ YILAN ADASI SENDROMU

Hark Adası'nın ele geçirilmesi halinde ABD'nin karşılaşacağı en büyük sorunlardan biri, adayı uzun süre elinde tutabilmek olacak. Rusya'nın 2022 yılında Ukrayna'nın Karadeniz'deki Yılan Adası'nı ele geçirdikten sonra Ukrayna ana karasından gelen yoğun füze ve topçu saldırıları nedeniyle geri çekilmek zorunda kalması, ABD'nin korku dolu senaryolarına tam bir örnek teşkil ediyor. O dönem adayı alan askeri güçler, ana karadan gelen sürekli füze ve topçu atışları nedeniyle ağır kayıplar vererek geri çekilmek zorunda kalmıştı.

Benzer şekilde, İran ana karasından gelebilecek saldırılar Hark Adası'ndaki ABD varlığını zorlaştırabilir. Ayrıca İran topraklarında uzun süreli bir ABD askeri varlığının, Başkan Donald Trump'ın destekçileri de dahil olmak üzere Amerikan kamuoyunda tartışmalara yol açabilme ihtimali mevcut.

BÖLGEDE SON DURUM

ABD ordusunun gece boyunca İran'a yönelik gerçekleştirdiği ve yedi saat süren ağır bombardımana misilleme olarak İran; Ürdün, Kuveyt ve Bahreyn'deki ABD askeri varlıklarına füze ve insansız hava araçlarıyla saldırdı.

TRUMP'TAN NETANYAHU'YA ÇEKİLME BASKISI

ABD Başkanı Trump'ın, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile yaptığı telefon görüşmesinde, gerginliği tırmandırdığı gerekçesiyle İsrail'in Suriye'den ve Güney Lübnan'dan askeri birliklerini derhal geri çekmesi gerektiğini söylediği öğrenildi. Trump'ın Netanyahu'ya, "Orada istenmiyorsunuz. Birliklerinizi başka yerlere taşımanız gerekiyor" dediği belirtildi.

CENTCOM VE İSRAİL ARASINDA "PARK" GERİLİMİ:

İsrail Ulaştırma Bakanlığı'nın, sivil uçuşları aksattığı gerekçesiyle ek Amerikan yakıt ikmal uçaklarının Ben Gurion Havalimanı'na inişini yasaklaması Pentagon ile Tel Aviv arasında krize yol açtı. Havalimanında 33 ABD tanker uçağının birikmesi üzerine İsrail, uçakların askeri üslere kaydırılmasını talep etti. CENTCOM ise bu kararın İran operasyonlarına doğrudan darbe vurduğunu belirterek İsrail ordusuna itirazda bulundu.

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