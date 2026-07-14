Çin'de şiddetli yağışların ardından sosyal medyada milyonlarca kez izlenen bir BYD Tang videosu, elektrikli otomobillerin dayanıklılığı konusunda büyük bir tartışma başlattı.

Çin'in Liaoning eyaletine bağlı Shenyang kentinde yaşanan yoğun yağışlar sırasında kaydedilen bir video, kısa sürede sosyal medyanın en çok konuşulan otomobil görüntülerinden biri haline geldi.



Görüntülerde ilk bakışta aracın motorunun sel sularına düştüğü iddia edilse de, yapılan teknik incelemeler gerçeğin çok farklı olduğunu ortaya koydu.

Selin içinde kalan BYDnin motoru mu koptu? Görüntüler viral oldu!

Kayıtlarda sel sularının içinde ilerlemeye çalışan siyah bir BYD Tang SUV'un altından büyük bir parçanın ayrıldığı görüldü. Bunun üzerine birçok kullanıcı, "Elektrikli otomobilin motoru koptu ve suya düştü" yorumları ve paylaşımları yapmaya başladı. Ancak olayın ardından video detaylı incelendiğinde aracın hibrit olduğu ve düşen parçanın küçük hibrit motoru olduğu anlaşılıyor. Çünkü elektrik motoru arkadan sallanıyor olmasına rağmen araç hareket etmeye devam edebiliyor.

Olayın nedeni henüz netleşmemiş olsa da uzmanlara göre bu duruma, yağmur sularının kapattığı çukur, tümsek gibi yol engellerinin meydana getirdiği hasarlar neden olmuş olabilir. Ayrıca derin sularda ilerlerken yaşanabilecek akıntı kuvvetinin de alt aksamda zorlamalara neden olabileceği belirtiliyor.

Selin içinde kalan BYDnin motoru mu koptu? Görüntüler viral oldu!

YAĞMUR SULARINDA SINIRLAR ZORLANIYOR

Son dönemde Çin’de yaşanan yoğun yağışlarda elektrikli araç sahipleri su geçişlerinde adeta bir yarışa girdi. Uzmanlar elektrikli araçların yüksek su geçişlerinde artan bir yanlış anlaşılma olduğunu vurguluyor.



BYD Başkan Yardımcısı He Zhiqi'nin 8 Temmuz’da bu konuyla ilgili yaptığı açıklamada Blade batarya paketlerinin su geçirmezlik özelliklerine sahip olduğunu ve 1 metre derinlikte 24 saat boyunca sızıntı olmadan suya dayanabildiğini belirtti. Ancak bunun bir kullanım amacı değil güvenlik önlemi olduğunu da vurguladı.

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ELEKTİRİKLİ ARAÇLARDA GÜVENLİ SU GEÇİŞ SINIRI NEDİR?

Fakat son dönemde gelen görüntülere göre kullanıcılar araçlarını adeta bir amfibik gibi kullanma konusunda oldukça istekli olduğu görülüyor.



Resmi tavsiyelere göre su seviyesi araç lastiğinin yarısından fazlasını geçiyorsa bölgeden uzak durulması gerektiği yönündedir.

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