6 Şubat depremlerinde Kahramanmaraş’a iş makinesi taşıyan tır şoförü Kazım Budak, Haluk Levent’e tepki gösterdi. Budak “Biz oraya para için, şöhret için gitmedik. AHBAP Derneği'ni kuran şahıs bu milleti kandırdı. Yazıklar olsun ona. Haluk Levent denilen zat ve bununla beraber kim varsa tek tek hesap sorulmalıdır” dedi.

6 Şubat depremlerinde İstanbul'dan yüklediği iş makinesini Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesine ulaştırdığı görüntüleriyle hafızalara kazınan tır şoförü Kazım Budak, Ahbap Derneği’ne ilişkin soruşturmada gözaltına alınan Haluk Levent’e tepki gösterdi.

"ALGI OPERASYONU YAPTI"

Budak "Haluk Levent denilen zat Hatay'da 'Devlet yok, millet yok' diye kendi menfaati ve çıkarları için algı operasyonu yaptı. Yazıklar olsun ona, devlet burnundan fitil fitil getirsin" dedi.

Depremin simge şoförü Haluk Levent’e ateş püskürdü: Milleti kandırdı, menfaati için algı operasyonu yaptı

“ORAYA ŞÖHRET İÇİN GİTMEDİK”

Depremin ardından milyonlarca insanın yardım için bölgeye koştuğunu belirten Budak şöyle konuştu:

Biz belki 9 saat, 10 saat sonra bölgeye ulaştık. Ama devlet bizden çok daha önce gitmişti. Biz vardığımızda devlet oradaydı. Jandarması oradaydı, polisi oradaydı, askeri oradaydı. AFAD oradaydı, Kızılay oradaydı. Bütün devlet kurumları, bütün ekipler görevlerinin başındaydı. Biz oraya para için gitmedik. Şöhret olmak için gitmedik. Allah rızası için, milletimiz için, can kurtarmak için gittik.

Depremin simge şoförü Haluk Levent’e ateş püskürdü: Milleti kandırdı, menfaati için algı operasyonu yaptı

“HALUK LEVENT ALGI OPERASYONU YAPTI””

AHBAP Derneği'nin kurucusu olan ve yüklü miktarda dolandırıcılık iddialarıyla gündeme gelen Haluk Levent hakkında da konuşan Budak, şöyle tepki gösterdi:

O süreçte yanlış algı operasyonları yapanlar oldu. Bugün görüyoruz ki bunu kendi çıkarı ve menfaati için yapanlar varmış. Bu nedenle insanlar dikkatli olmalı. Her gördüğüne inanmamalı. AHBAP Derneği'ni kuran şahıs bu milleti kandırdı. Hatay'a gitti, 'Burada devlet yok, millet yok' diye kendi menfaati için algı operasyonu yaptı, çıkarları için. Yazıklar olsun ona. Haluk Levent denilen zat ve bununla beraber kim varsa sonuna kadar gidilmeli ve hepsinden tek tek hesap sorulmalıdır. Bizde menfaat yok, para yok. Bizde iman gücü var; oraya iman gücüyle gittik.

Haberle İlgili Daha Fazlası