Oracle hisselerinde yaşanan sert düşüş, şirketin kurucusu Larry Ellison'ın servetini yaklaşık 125 milyar dolar eritti. Dünyanın en zengin ikinci kişisi konumundaki Ellison, yaşanan kayıpların ardından sekizinci sıraya geriledi.

Dünyanın en büyük kurumsal yazılım şirketlerinden biri olan Oracle, son yıllarda bulut bilişim ve yapay zeka alanındaki yatırımlarıyla teknoloji sektörünün en önemli oyuncuları arasında yer alıyor. Veri tabanı yazılımlarıyla tanınan ABD merkezli şirket, yapay zeka altyapısına yönelik milyarlarca dolarlık yatırımlarıyla dünya genelinde öne çıkıyordu. Ancak şirket hisselerinde son dönemde yaşanan sert düşüşlerin ardından Oracle'ın kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanı Larry Ellison, dünyanın en zengin ikinci kişisi konumundan sekizinci sıraya geriledi.

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Nvidia'nın kurucusu Jensen Huang'ın da gerisinde kalan Larry Ellison'ın serveti, şirket hisselerindeki sert düşüşten önemli ölçüde etkilendi.

Şirketin piyasa değerindeki büyük gerileme Ellison'ın servetini de doğrudan etkiledi. Haziran ayından bu yana Oracle hisseleri yüzde 47 değer kaybederek 250 dolardan 133 doların altına geriledi. Bu sert düşüş, Ellison'ın dünyanın en zengin ikinci kişisi konumunu korumasını engelledi.

ELLİSON'IN NET SERVETİ 175,2 MİLYAR DOLARA GERİLEDİ

Oracle hisselerinin yaklaşık yüzde 40'ına sahip olan Ellison'ın net serveti, son düşüşle birlikte 175,2 milyar dolara geriledi. Böylece Haziran ayı başında 300 milyar doların üzerine çıkan serveti yaklaşık 125 milyar dolar erimiş oldu. Aynı dönemde Nvidia hisselerindeki gerileme nedeniyle Jensen Huang'ın serveti de 176,3 milyar dolara düştü.

Dünyanın en zengin 2. kişisiydi! Net serveti 175,2 milyar dolara geriledi

70 MİLYAR DOLARLIK YATIRIM DAHA DA ARTABİLİR

Piyasa analistleri, şirket açısından finansal risklerin bulunduğunu belirtiyor. Şirket hisselerindeki satış baskısının arkasında ise Oracle'ın yapay zeka altyapısına yönelik yüksek harcama planlarına ilişkin yatırımcı endişeleri yer alıyor. Bu durum, şirketin mevcut mali yılda yaklaşık 70 milyar dolarlık yatırım planının daha da artabileceği yönünde değerlendirmelere neden oluyor.

ABD merkezli kredi derecelendirme kuruluşu S&P Global, Oracle'ın kredi notunu düşürürken, yapay zeka yatırımlarının uzun vadede büyüme sağlayabileceğini ancak kısa vadede şirketin mali yapısını zorlayabileceğini belirtti.

Dünyanın en zengin 2. kişisiydi! Net serveti 175,2 milyar dolara geriledi

Oracle'ın piyasa değeri, eylül ayında ulaştığı 877 milyar dolarlık zirveden yaklaşık 383 milyar dolara gerileyerek büyük bir kayıp yaşadı. Öte yandan şirketin son çeyrek gelir ve kârı beklentileri aşmasına rağmen, 2027 mali yılına ilişkin satış hedefleri yatırımcıları tatmin etmedi. Bu gelişmeler sonucunda şirket hisselerindeki satış baskısı arttı ve artmaya devam ediyor.

Artan yapay zeka yatırımları ve hızla değişen teknolojiye ayak uydurmaya çalışan şirketler, bu dönüşümün hem olumlu hem de olumsuz etkilerini yaşamaya devam ediyor. Değişen çağın koşullarına uyum sağlarken şirketlerin nasıl adımlar atacağı ise merak konusu olmaya devam ediyor.

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