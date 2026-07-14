Ukrayna'da hükümet değişikliği: Başbakan Sviridenko istifa etti
Ukrayna Parlamentosu, Başbakan Yulia Sviridenko'nun istifasını onayladı. İstifasını sosyal medya platformu X üzerinden de doğrulayan Sviridenko, Zelenskiy'e kendisine duyduğu güven nedeniyle teşekkür etti.
- Ukrayna Parlamentosu, Başbakan Yulia Sviridenko'nun istifasını 258 milletvekilinin oyuyla onayladı.
- Karar sonucunda Ukrayna hükümeti de toplu olarak görevden ayrılmış oldu.
- Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, daha önce sosyal medya hesabından siyasi stratejide değişiklik ve hükümette revizyon duyurmuştu.
- Zelenskiy, Yulia Sviridenko'nun başbakanlık görevindeki çalışmaları için minnettar olduğunu belirtmiş ve kendisine kilit bir müttefik ile ilişkilerde yeni bir yöne liderlik etmesini teklif ettiğini açıklamıştı.
- Yulia Sviridenko, Temmuz 2025'te başbakan olarak atanmıştı.
- Bazı sosyal medya hesaplarında Sviridenko'nun ABD'nin Washington Büyükelçisi olarak atanacağı iddia ediliyor.
Ukrayna Parlamentosu, Başbakan Yulia Sviridenko'nun istifasını onayladı. Parlamentoda yapılan oylamada Sviridenko'nun görevden ayrılması 258 milletvekilinin oyuyla kabul edildi. Kararın kabul edilmesiyle birlikte Ukrayna hükümeti de toplu olarak görevden ayrılmış oldu.
ZELENSKIY, HÜKÜMETTE DEĞİŞİKLİĞE GİDİLECEĞİNİ AÇIKLAMIŞTI
Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, dün sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, ülkesinin siyasi stratejisinde değişikliğe gitme kararı aldıklarını ve bu kapsamda hükümette revizyona gidileceğini duyurmuştu.
Zelenskiy mesajında, şu ifadeleri kullanmıştı:
"Değişiklikler için bakanlar kurulunun yenilenmesi gerektiğine karar verdik. Başbakanlık görevindeki net, istikrarlı ve etkili çalışmaları, Ukrayna hükümetinde yıllar süren başarılı faaliyetleri için Yuliya'ya minnettarım ve kendisine kilit bir müttefikimiz ile ilişkilerde yeni ve önemli bir yöne liderlik etmesini teklif ettim. Milletvekilleri ile Ukrayna hükümetinde ilgili değişiklikleri gerçekleştireceğimizi umuyorum."
SVIRIDENKO GEÇEN YIL BAŞBAKAN OLARAK GÖREVE ATANMIŞTI
Ukrayna Parlamentosu Temmuz 2025'te, eski Ukrayna Başbakan Yardımcısı ve Ekonomi Bakanı Yuliya Sviridenko'nun başbakan olarak atanmasını onaylamıştı. Ukrayna'da bazı sosyal medya hesaplarında, 40 yaşındaki Sviridenko'nun ABD'nin Washington Büyükelçisi olarak atanacağı iddia ediliyor.