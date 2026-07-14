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Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen asayiş uygulaması sırasında durdurulan bir otomobilde karşılaşılan manzara pes dedirtti. İnsan taciri sürücü haricinde, aracın iç kısmına 8 ve bagajına 4 olmak üzere toplam 12 kimliksiz kaçak göçmenin tıka basa doldurulduğu olayda, gözaltına alınan şüpheli şahıs çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Yakalanan kaçak göçmenler ise gerekli işlemler için İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

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