Galatasaray, İbrahim Hatipoğlu istifa ettiğini ve boşalan yönetim kurulu üyeliğine Tuna Gülenç'in getirildiğini açıkladı.

Sarı kırmızılılar, 14.07.2026 tarihli karar ile istifa eden İbrahim Hatipoğlu'nun yerine Tuna Gülenç'in atandığını duyurdu.

Kulüpten yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 14.07.2026 tarihli kararı ile; Sayın İbrahim Hatipoğlu'nun istifası sebebiyle boşalan Yönetim Kurulu Üyeliğine, Türk Ticaret Kanunu'nun 363.Maddesi ve şirket esas sözleşmesinin 13.5 maddesi uyarınca, Sayın Tuna Gülenç'in atanmasına karar verilmiştir."

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