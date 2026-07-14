İsrail merkezli gözetim firması Cognyte tarafından geliştirilen FalcoNet sisteminin, hiçbir yasal izin veya mahkeme kararı bulunmaksızın sivillerin konum bilgilerini anlık olarak ele geçirmek üzere Pentagon ve federal birimlerce milyonlarca dolarlık gizli anlaşmalarla satın alındığı sızan belgelerle ortaya çıktı.

İsrail ve Avrupa merkezli olarak telefon konumlarını izleme teknolojileri satan gözetim şirketi Cognyte, casus yazılım ve donanımlarla donatılmış özel araçlarıyla ABD pazarına girmeye başladı.

Şirketin ürettiği ve doğrudan "telefon avcılığı" yapan simülatörler, milyonlarca dolarlık gizli anlaşmalarla Amerikan eyalet polislerinden federal birimlere kadar geniş bir ağa satıldığı tespit edildi.

TEXAS’TA 4,5 MİLYON DOLARLIK SİVİL AVI

Texas eyalet polisinin yakın dönemde "filo yenileme" adı altında satın aldığı dört lüks SUV aracın arkasından da gözetim skandalı çıktı. Yaklaşık 4,5 milyon dolar ödenen bu araçların içine, İsrailli Cognyte firmasının geliştirdiği FalcoNet adlı telefon izleme sistemi gizlendi.

İsrail merkezli sistem Pentagona sızdı Amerikan sokaklarında yasa dışı sivil avı başlıyor

Sistem, yasal sınırları tamamen hiçe sayarak sahte bir baz istasyonu gibi çalışıyor ve kapsama alanındaki tüm telefonları kendisine bağlanmaya zorluyor. Polis ekipleri bu sayede, ortada hiçbir mahkeme kararı ya da somut şüphe olmasa bile, o esnada bölgede bulunan yüzlerce masum sivilin konum ve kimlik bilgilerini anlık olarak ele geçirebiliyor.

FalcoNet, yapısı sayesinde sadece lüks ciplerin içine saklanmakla kalmıyor yaya operasyonlarında ajanların sırt çantasına sığabiliyor ya da helikopterlerle havadan tüm şehri tarayabiliyor.

HERKESİ RADARA ALIYORLAR

Sivil toplum örgütleri ve gizlilik savunucuları, teknolojinin Amerikan sokaklarında adeta bir "balık ağı" gibi çalıştığını ileri sürdü. Sistem tek bir hedefi izlemek yerine, kapsama alanına giren herkesi radara aldığı için kitlesel bir izleme suçuna zemin hazırlıyor.

Daha da vahimi, sistemlerin denetimsiz kullanımı. New York Eyalet Polisi yetkilileri, Cognyte'tan aldıkları casus araçları "acil durumlarda" hiçbir arama veya mahkeme izni olmadan kullandıklarını açıkça itiraf ediyor.

Benzer şekilde Baltimore polisinin de bu sistemi 48 saat boyunca tamamen izinsiz ve kontrolsüz şekilde çalıştırdığı görüdü.

PENTAGON VE FEDERAL BİRİMLER DE BU AĞIN İÇİNDE

İsrailli gözetim devinin sessiz istilası yerel polis teşkilatlarıyla da sınırlı değil. Texas'taki rekor anlaşma, ABD genelinde kurulan casus ağının sadece ufak bir parçası.

PENTAGON

Texas anlaşmasıyla eş zamanlı olarak, sahada nokta hedef takibi yapabilen tek bir FalcoNet sırt çantası versiyonu için İsrailli firmaya tam 400 bin dolar aktardı.

FLORİDA EYALET POLİSİ

Biden yönetiminin düzensiz göçmenleri hedef alan "Sınır Nöbeti Operasyonu" kapsamında, sığınmacıları anlık olarak gözetlemek için bu sisteme 765 bin dolar ödedi.

NEW YORK

Sınır devriyelerinden şehir içi operasyonlara kadar geniş bir alanda kullanılmak üzere milyonlarca dolarlık bütçeler Cognyte’ın casus araçlarına harcandı.

Geçmişte büyük skandallara yol açan "Stingray" cihazlarının çok daha gelişmiş bir versiyonu olan İsrail teknolojisi, Pentagon ve eyalet polisleri eliyle ABD sokaklarını adeta açık hava hapishanesine çeviriyor.

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