Eryılmaz, iki taraf arasında başta nükleer program ve Hürmüz Boğazı'nın kontrolü olmak üzere temel anlaşmazlıkların sürdüğünü belirterek, "Barış ilan edildi diye tüm risklerin ortadan kalktığını düşünmemek gerekiyor. Hâlâ kırılgan bir süreçten geçiyoruz." dedi.

Bu senaryoda ons altının 4 bin 850-4 bin 900 dolar, gram altının ise yaklaşık 8 bin TL seviyelerine ulaşabileceğini belirten Eryılmaz, son gelişmeler nedeniyle bu olumlu senaryonun önceki döneme göre zayıfladığını ifade etti.

Fed'in bu yıl ikinci bir faiz artışına gitmesi halinde altın fiyatlarında daha sert geri çekilmelerin görülebileceğini söyleyen Eryılmaz, böyle bir senaryoda ons altında 4 bin 200-4 bin 300 dolar bandının gündeme gelebileceğini dile getirdi.

Eryılmaz'ın açıklamaları şöyle:

"Bir faiz artışı zaten şu an fiyatlarda var. Yani dolayısıyla bir miktar ne olur? 4800 1 faiz artışı yaparsa 4600'ler civarı 4500'ler civarına gelir. Gram altında da bu 7.000 - 7.500 TL arasında bir değere tekabül eder.

Ama eğer olur da 2 faiz artışı şu an 2026'da fiyatlarda hiç yok. Eğer olur da ikinci faiz artışı bu yıl gündeme gelirse artık 4000 - 4500 arası bir seviye beklemek lazım. Bence 4200 - 4300'leri beklemek lazım ons tarafında. Şu an o baz senaryo değil ve fiyatlara hiç girmedi. Ama ne olacak? Eğer savaş geride kalırsa 2027 yılının 2026 yılına göre altın için daha bir yıl olmasını beklerim. Çünkü belki Fed'in bir faiz artışı değil faiz indirmeye başladığı bir yıl olabilir. Eğer her şey çok daha iyi giderse. İşte o zaman 2027'de ben altın tarafında da bir miktar gümüş tarafında da savaş geride kalırsa daha iyi bir yıl olmasını bekliyorum.

Ama yine bu yıl geçtiğimiz 1 - 1,5 yıl kadar böyle altının soluksuz gittiği inanılmaz paralar kazandırdığı kadar güçlü bir yıl en iyi senaryoda gene olmaz bence"