Gram altın 8 bin TL olur mu? Uzman isim tüm ihtimalleri anlattı
ABD-İran hattında ateşkes açıklamalarına rağmen jeopolitik risklerin tamamen ortadan kalkmadığını belirten Uludağ Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Filiz Eryılmaz, piyasalarda kırılgan zeminin devam ettiğini söyledi.
Eryılmaz, iki taraf arasında başta nükleer program ve Hürmüz Boğazı'nın kontrolü olmak üzere temel anlaşmazlıkların sürdüğünü belirterek, "Barış ilan edildi diye tüm risklerin ortadan kalktığını düşünmemek gerekiyor. Hâlâ kırılgan bir süreçten geçiyoruz." dedi.
ALTINDAKİ DÜŞÜŞÜN NEDENLERİNİ SIRALADI
Habertürk'e konuşan Eryılmaz'a göre son dönemde altın fiyatlarındaki geri çekilmede yalnızca jeopolitik gelişmeler değil, ABD ekonomisindeki güçlü veriler ve yatırımcı davranışları da etkili oldu.
ABD'de güçlü gelen ekonomik verilerin Fed'in faizleri uzun süre yüksek tutacağı beklentisini güçlendirdiğini belirten Eryılmaz, yatırımcıların da altından çıkarak yapay zeka hisseleri başta olmak üzere hisse senedi piyasalarına yöneldiğini ifade etti.
Petrol fiyatlarındaki yükselişin de altın üzerinde ek baskı oluşturduğunu belirten Eryılmaz, ons altında 4 bin doların, gram altında ise 6 bin TL'nin kritik destek seviyeleri olduğunu söyledi:
"Ons altında 4 bin doların altında kalıcılık olursa 3 bin 800 dolarlara doğru geri çekilme görülebilir. Gram altında ise 6 bin TL kritik eşik"
ENFLASYON VERİSİ SONRASI FED BEKLENTİSİ DEĞİŞTİ
Eryılmaz, değerlendirmesinde ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz artırımı ihtimaline dikkat çekerek özellikle çekirdek enflasyonun güçlü gelmesi halinde faiz artışlarının gündeme gelebileceğini ifade etmişti.
Ancak açıklamanın ardından açıklanan ABD haziran ayı enflasyon verisi beklentilerin altında kaldı.
ABD'de çekirdek enflasyon yıllık bazda yüzde 3,8 beklentisine karşılık yüzde 3,5 olarak gerçekleşti. Verinin ardından piyasalarda Fed'in kısa vadede faiz artıracağına yönelik beklentiler zayıfladı.
Enflasyon rakamlarının ardından dolar endeksi gerilerken, ons altın ve Bitcoin ilk fiyatlamalarda yüzde 2'nin üzerinde yükseliş kaydetti. Böylece piyasalarda güvenli liman varlıklarına yönelik talep yeniden güç kazandı.
"EN İYİ SENARYODA GRAM ALTIN 8 BİN TL'Yİ GÖREBİLİR"
Eryılmaz, savaş riskinin azalması, petrol fiyatlarının 70-75 dolar bandına gerilemesi ve Fed'in faiz artırmaması halinde altın fiyatlarında yeniden yükseliş yaşanabileceğini söyledi.
Bu senaryoda ons altının 4 bin 850-4 bin 900 dolar, gram altının ise yaklaşık 8 bin TL seviyelerine ulaşabileceğini belirten Eryılmaz, son gelişmeler nedeniyle bu olumlu senaryonun önceki döneme göre zayıfladığını ifade etti.
İKİNCİ FAİZ ARTIŞI GELİRSE TABLO DEĞİŞEBİLİR
Fed'in bu yıl ikinci bir faiz artışına gitmesi halinde altın fiyatlarında daha sert geri çekilmelerin görülebileceğini söyleyen Eryılmaz, böyle bir senaryoda ons altında 4 bin 200-4 bin 300 dolar bandının gündeme gelebileceğini dile getirdi.
Eryılmaz'ın açıklamaları şöyle:
"Bir faiz artışı zaten şu an fiyatlarda var. Yani dolayısıyla bir miktar ne olur? 4800 1 faiz artışı yaparsa 4600'ler civarı 4500'ler civarına gelir. Gram altında da bu 7.000 - 7.500 TL arasında bir değere tekabül eder.
Ama eğer olur da 2 faiz artışı şu an 2026'da fiyatlarda hiç yok. Eğer olur da ikinci faiz artışı bu yıl gündeme gelirse artık 4000 - 4500 arası bir seviye beklemek lazım. Bence 4200 - 4300'leri beklemek lazım ons tarafında. Şu an o baz senaryo değil ve fiyatlara hiç girmedi. Ama ne olacak? Eğer savaş geride kalırsa 2027 yılının 2026 yılına göre altın için daha bir yıl olmasını beklerim. Çünkü belki Fed'in bir faiz artışı değil faiz indirmeye başladığı bir yıl olabilir. Eğer her şey çok daha iyi giderse. İşte o zaman 2027'de ben altın tarafında da bir miktar gümüş tarafında da savaş geride kalırsa daha iyi bir yıl olmasını bekliyorum.
Ama yine bu yıl geçtiğimiz 1 - 1,5 yıl kadar böyle altının soluksuz gittiği inanılmaz paralar kazandırdığı kadar güçlü bir yıl en iyi senaryoda gene olmaz bence"