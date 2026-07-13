Almanya, 2026 yılı için Avrupa Birliği (AB) ve Schengen Bölgesi dışındaki 62 ülkenin vatandaşlarına yönelik vizesiz giriş listesini güncelledi. Dışişleri Bakanlığı’nın yayımladığı yeni takvime göre, listede yer alan ülke vatandaşları, 180 günlük bir süre zarfında turizm, iş toplantıları veya aile ziyaretleri amacıyla 90 güne kadar Almanya’ya vizesiz seyahat edebilecek.

KOLOMBİYA VE TUVALU BİLE LİSTEDE Almanya'nın açıkladığı resmi listede; ABD, İngiltere, Kanada ve Güney Kore gibi küresel devlerin yanı sıra Kolombiya, Kiribati, Doğu Timor, Tuvalu, Nikaragua ve Venezuela gibi ülkelerin bulunması dikkat çekti. Listede yer alan ülkelerin vatandaşları turizm ve iş amacıyla ülkeye girebilecek.

HANGİ ÜLKELER YARARLANACAK? Ülkeye vizesiz seyahat hakkı tanınan ülkeler Arnavutluk, Andorra, Antigua ve Barbuda, Arjantin, Avustralya, Bahamalar, Barbados, Bosna-Hersek, Brezilya, Brunei, Kanada, Şili, Kolombiya, Kosta Rika, Dominika, El Salvador, Gürcistan, Grenada, Guatemala, Honduras, Hong Kong, İsrail, Japonya, Kiribati, Kosova, Makao, Malezya, Marshall Adaları, Mauritius, Meksika, Mikronezya, Moldova, Monako, Karadağ, Yeni Zelanda, Kuzey Makedonya, Nikaragua, Palau, Panama, Paraguay, Peru, Saint Kitts ve Nevis, Saint Lucia, Saint Vincent ve Grenadinler, Samoa, San Marino, Sırbistan, Seyşeller, Singapur, Solomon Adaları, Güney Kore, Tayvan, Doğu Timor, Tonga, Trinidad ve Tobago, Tuvalu, Ukrayna, Birleşik Arap Emirlikleri, Amerika Birleşik Devletleri, Uruguay, Vanuatu, Vatikan ve Venezuela olarak sıralandı.

TÜRKİYE LİSTEDE VAR MI? 55 milyar dolarlık devasa bir dış ticaret hacmine sahip olduğumuz Almanya, Türk vatandaşlarına yönelik katı ve ayrımcı vize politikasını bu yıl da sürdürdü. Türkiye, açıklanan 62 ülkelik muafiyet listesinde yine yer almadı. Üstelik vize almayı başaran Türk vatandaşları dahi, Alman sınır kapılarında son dönemde iyice artan sert tutumlarla karşı karşıya kalmaya devam ediyor.

ETIAS ERTELENDİ: 2027 YILINA KALDI Vizesiz seyahat edecek ülkeleri yakından ilgilendiren Avrupa Seyahat Bilgi ve İzin Sistemi’nin (ETIAS) devreye alınma tarihi, AB’nin otomatik sınır Giriş/Çıkış Sistemi’ndeki (EES) teknik aksaklıklar ve bağımsız çalışamama problemleri nedeniyle Nisan 2027’ye ertelendi. Yeni güncellenen takvime göre ETIAS, Ekim 2026 sonlarında isteğe bağlı bir geçiş dönemiyle başlayacak, Nisan 2027’den itibaren ise tamamen zorunlu olacak. Ancak bu sistem sadece zaten vizesiz seyahat hakkı olan ülkeleri kapsıyor; Türkiye gibi vizeye tabi ülkeler için mevcut çileli Schengen vize prosedürleri aynen uygulanmaya devam edecek.

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