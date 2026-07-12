İstanbul'da rapçi Canbay'ın aracına düzenlenen ve genç futbolcu Kubilay Kaan Kundakçı'nın ölümüyle sonuçlanan silahlı saldırıda yarın ikinci duruşma görülecek. Aleyna Kalaycıoğlu ve İzzet Yıldızhan gibi ünlü isimlerin yargılandığı davada, acılı aile duruşma öncesi rapçi Canbay'ı sert sözlerle hedef alarak çelişkili ifadeler vermekle suçladı.

İstanbul'da mart ayında rapçi Canbay'ın bulunduğu araca yönelik düzenlenen silahlı saldırıda hayatını kaybeden genç futbolcu Kubilay Kaan Kundakçı'nın ölümüne ilişkin davada gözler ikinci duruşmaya çevrildi.

Yarın görülecek duruşma öncesinde Show Haber'e konuşan Kundakçı ailesi, rapçi Canbay'ın mahkemedeki ifadelerine tepki göstererek olayın tüm yönleriyle aydınlatılmasını istedi.

"CANBAY BAMBAŞKA KARAKTERE BÜRÜNDÜ"

Acılı baba Cemil Kundakçı, rapçi Canbay'ın mahkeme salonunda verdiği ifadelerle önceki açıklamalarının birbiriyle örtüşmediğini savundu.

Kubilay Kaan Kundakçı'nın ailesinden rapçi Canbay'a zehir zemberek sözler: Bambaşka biri oldu...

"Canbay ifadesini değiştirerek bambaşka bir karaktere büründü. Neden değişti?" diyen Kundakçı, mahkemedeki beyanlara tepki gösterdi.

Baba Kundakçı, "Olay 5-6 saniyede gerçekleşiyor. Hakim 'Kapıyı sen açmış olabilir misin?' diye soruyor, 'Olabilir' diyor. 'Katile tekme atmış olabilir misin?' diye soruyor, 'Belki olabilir' cevabını veriyor. Ben şok oldum." ifadelerini kullandı.

Acılı anne ise yaşadığı hayal kırıklığını dile getirerek, "Ben onun arkasında durmakla hata ettiğimi anladım." dedi.

Kubilay Kaan Kundakçı

ŞARKISINA ATIFTA BULUNDULAR

Baba Kundakçı da Canbay'a seslenerek, "Senin meselen yüzünden ölen 'kardeşim' dediğin bir insan var ve sen onu yalnız bırakıyorsun." ifadelerini kullandı.

Anne, "Hani onun da bir şarkısı var ya; 'Düşmez kalkmaz bir Allah.' Otursun yarına kadar o yazdığı şarkıları dinlesin. Ben ne yazdım, ne yaşıyorum?" sözleriyle yaşadığı acıyı anlattı.

ÖNCEKİ DURUŞMADA NELER OLDU?

Tutuklu sanık Alaattin Kadayıfçıoğlu "Biz Aleyna ile olay tarihinden 2-3 hafta öncesinde tanışıp sevgili olduk. Ben aslında Aleyna'yı annesinden almaya gittim. Ben oraya giderken o şahısların orada olduğunu bilmiyordum. Olay sırasında elim tetikte değildi ben kimseye silah doğrultmadım." sözleriyle kendini savundu.

Kubilay Kaan Kundakçı'nın ailesinden rapçi Canbay'a zehir zemberek sözler: Bambaşka biri oldu...

Tutuklu sanık Aleyna Kalaycıoğlu ise savunmasında şu iddiaları dile getirdi:

"Bizim Canbay ile 1,5 yıllık bir ilişkimiz vardı. Ben ayrılmak istedim o kabul etti. Ayrıldıktan 1-2 hafta sonra Alaattin ile görüşmeye başladık. O gece Allattin'de kaldım, daha sonra kayıt almak için stüdyoya gittim, köpeğimi alıp gittim. Stüdyoya gittiğimde Yalçın Canbay 'Kötü' dedi gitti. Ardından Kubilay aradı beni 'Ablacığım ben sizi barıştırmak için gelmek istiyorum' dedi, ben 'Gelmeni istemiyorum' dedim. Olay anında ben ilk defa Alaattin'in silah taşıdığını gördüm. Alaattin araçtan indi 'Sadece konuşacağım.' dedi. Daha sonrasında silah patlayınca elim ayağım boşaldı. Alaattin beni VIP araca bindirdi. Araca binince silahı gördüm arka koltukta. 'Alaattin sen ne yaptın?' dedim, o da bana 'Ne olduğunu bilmiyorum." dedi."

Kubilay Kaan Kundakçı'nın ailesinden rapçi Canbay'a zehir zemberek sözler: Bambaşka biri oldu...

Duruşmada tanık olarak dinlenen Vahap Canbay, şunları söyledi:

“Belirsiz ucu açık bir ayrılık konuşması oldu. Kubilay o gece bende kaldı, Kubilay 'Abi gidelim, hem barışmış olursunuz' dedi, Kubilay ve Yalçın daha önceden gidecekti. Olay günü Yalçın ve Kubilay bendeydi, çıkıp gittik. Yaklaşık 2 saat bekledik, temizlikçi temizliği bitirince gidecektik. Yalçınay ile Zuhal Kalaycıoğlu arabada telefonda konuştu. Yalçınay bana, 'Herkes haddini bilecek' dedi Zuhal Kalaycıoğlu ile ilgili. Benim köpeğim içerideydi. Moca benim, stüdyoda bulunan köpek benimdi. Bir araç yanımıza geldi. Biri indi araçtan cama vurdu, benim oturduğum cama vurdu. Kapıyı açtım, 'Sizi bir daha burada görmeyeceğim' dedi silah içeri doğrulttu. Cenin pozisyonuna aldım kendimi, silah patladı zaten. Silaha temasım olmadı. Olay anında kimse sesini çıkarmadı, ben sadece 'Yapma' dediğimi hatırlıyorum. İlk başta ben kimsenin vurulduğunu anlamadım. Kubilay araçtan kendisi indi, sadece bağırıyordu. Çığlık sesleri vardı ama benim algım sadece Kubilay'ın çığlığındaydı. Benim tek düşüncem sadece Kubilay'dı o an. Kubilay araçtan indi hemen yere yatmadı sonra yere yattı. Ben 'Yardım edin' diye bağırdım. Bacağımda ya da torpidoda herhangi bir şey çıkmadı. Aleyna ile aramda bir husumet yoktur.”

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