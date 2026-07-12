Denizli'nin Pamukkale ilçesinde, dünyaca ünlü travertenlere yakın ormanlık alanda çıkan yangın paniğe neden oldu. Havadan ve karadan yoğun müdahalenin sürdüğü yangında, atlı jandarma timleri de alevlerle mücadeleye hortum taşıyarak destek verdi.

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde bulunan ormanlık alanda çıkan yangın, dünyaca ünlü Pamukkale Travertenleri'ne yakınlığı nedeniyle endişelendirdi.

Pamukkale Mahallesi'ndeki ormanlık alandan yükselen dumanları gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye Denizli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı, Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri ile çevre ilçelerden takviye ekipler sevk edildi. Rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüyen alevlerin kontrol altına alınması için çok sayıda helikopter ve yangın söndürme uçağı da çalışmalara katıldı.

Pamukkalede alevlerle zaman yarışı! Atlı jandarmalar da seferber oldu

ATLI JANDARMA TİMLERİ DE DEVREDE

Yangın bölgesinde güvenlik önlemleri alan jandarma ekipleri, vatandaşları güvenli alanlara yönlendirirken söndürme çalışmalarına da destek verdi. Arazi şartlarının araç girişine elverişli olmadığı noktalarda ise Pamukkale'de görev yapan atlı jandarma timleri devreye girdi.

Atlı jandarmalar, dik yamaçlara yangın hortumlarını taşıyarak itfaiye ve orman ekiplerinin müdahalesine katkı sağladı. Ekiplerin, yangını kontrol altına almak için havadan ve karadan yoğun mücadelesi sürüyor.

Pamukkale'de alevlerle zaman yarışı! Atlı jandarmalar da seferber oldu

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