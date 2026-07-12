Pamukkale'de alevlerle zaman yarışı! Atlı jandarmalar da seferber oldu
Denizli'nin Pamukkale ilçesinde, dünyaca ünlü travertenlere yakın ormanlık alanda çıkan yangın paniğe neden oldu. Havadan ve karadan yoğun müdahalenin sürdüğü yangında, atlı jandarma timleri de alevlerle mücadeleye hortum taşıyarak destek verdi.
- Vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, orman ve çevre ilçelerden takviye ekipler sevk edildi.
- Rüzgarın etkisiyle büyüyen alevlere müdahale için çok sayıda helikopter ve yangın söndürme uçağı görev yaptı.
- Arazi şartlarının zorlu olduğu noktalarda atlı jandarma timleri yangın hortumlarını taşıyarak söndürme çalışmalarına destek verdi.
- Yangın bölgesinde jandarma ekipleri güvenlik önlemleri aldı ve vatandaşları güvenli alanlara yönlendirdi.
- Ekiplerin yangını kontrol altına almak için havadan ve karadan mücadelesi devam ediyor.
Denizli'nin Pamukkale ilçesinde bulunan ormanlık alanda çıkan yangın, dünyaca ünlü Pamukkale Travertenleri'ne yakınlığı nedeniyle endişelendirdi.
Pamukkale Mahallesi'ndeki ormanlık alandan yükselen dumanları gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye Denizli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı, Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri ile çevre ilçelerden takviye ekipler sevk edildi. Rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüyen alevlerin kontrol altına alınması için çok sayıda helikopter ve yangın söndürme uçağı da çalışmalara katıldı.
ATLI JANDARMA TİMLERİ DE DEVREDE
Yangın bölgesinde güvenlik önlemleri alan jandarma ekipleri, vatandaşları güvenli alanlara yönlendirirken söndürme çalışmalarına da destek verdi. Arazi şartlarının araç girişine elverişli olmadığı noktalarda ise Pamukkale'de görev yapan atlı jandarma timleri devreye girdi.
Atlı jandarmalar, dik yamaçlara yangın hortumlarını taşıyarak itfaiye ve orman ekiplerinin müdahalesine katkı sağladı. Ekiplerin, yangını kontrol altına almak için havadan ve karadan yoğun mücadelesi sürüyor.