Muğla'nın Bodrum ilçesinde yerleşim yerlerine yakın makilik alanda çıkan yangın paniğe neden oldu. Rüzgarın etkisiyle hızla büyüyen alevler, ekiplerin havadan ve karadan gerçekleştirdiği yoğun müdahale sayesinde evlere sıçramadan kontrol altına alındı.

Muğla'nın Bodrum ilçesi Mumcular Mahallesi'ndeki makilik alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevleri fark eden vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye Muğla Orman Bölge Müdürlüğü ile Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri sevk edildi.

Alevlerin yerleşim bölgelerine yaklaşması paniğe neden oldu. Yangın söndürme helikopterlerinin havadan destek verdiği çalışmalara, çok sayıda arazöz ve itfaiye ekibi de karadan katıldı.

Bodrumda korkutan yangın! Alevler evlere yaklaşınca ekipler alarma geçti

EVLERE ULAŞMADAN SÖNDÜRÜLDÜ

Yerleşim yerlerine yakın bölgede etkili olan yangın, ekiplerin koordineli müdahalesi sayesinde evlere ulaşmadan kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatılırken, bölgede yeniden alevlenme riskine karşı soğutma çalışmalarının sürdüğü öğrenildi.

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