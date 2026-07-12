Beşiktaş'tan ayrılıp BAE'ye transfer oldu
Beşiktaş ile yollarını ayıran kaleci Ersin Destanoğlu, Birleşik Arap Emirlikleri ekibi Al Jazira'ya
- Al Jazira kulübü, Ersin Destanoğlu'nu transfer ettiğini duyurdu.
- Ersin Destanoğlu, Beşiktaş formasıyla geçen sezon 32 maça çıktı.
- 25 yaşındaki kaleci, geçen sezon 10 maçta kalesini gole kapatırken, 34 gol yedi.
- Ersin Destanoğlu, Beşiktaş altyapısından yetişti ve A takıma 2018'de yükseldi.
- Siyah-beyazlı formayla 1 Süper Lig, 2 Türkiye Kupası ve 2 TFF Süper Kupa şampiyonluğu yaşadı.
Birleşik Arap Emirlikleri ekibi Al Jazira, Beşiktaş'tan kaleci Ersin Destanoğlu'nu transfer ettiğini açıkladı.
Kulüpten yapılan açıklamada, "Kaleci Ersin Destanoğlu'nu transfer ettiğimizi duyurmaktan mutluluk duyuyoruz" denildi.
GEÇEN SEZONKİ PERFORMANSI
Beşiktaş formasıyla geçen sezon tüm kulvarlarda 32 maça çıkan 25 yaşındaki file bekçisi, 10 maçta kalesini gole kapatırken 34 kez topu ağlarında gördü.
KARTAL'DA 5 KUPA
Beşiktaş altyapısından yetişen Ersin, 2018'de yükseldiği A takımda 122 Süper Lig, 15 Türkiye Kupası, 6 UEFA Şampiyonlar Ligi, 3 UEFA Avrupa Ligi, 4 UEFA Konferans Ligi ve 1 TFF Süper Kupa maçında forma giydi. Ersin Destanoğlu, siyah-beyazlı formayla 1 Süper Lig, 2 Türkiye Kupası, 2 TFF Süper Kupa şampiyonluğu yaşadı.