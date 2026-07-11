1 haftada yüzde 29,70 getiri! İşte haftanın kazandıran fonları
Yatırım ve emeklilik fonlarının haftalık performansı belli oldu. Bu hafta en fazla kazandıran yüzde 29,70 yükselişle RE-PIE Portföy Üçüncü Hisse Senedi Serbest Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon) oldu. İşte kazandıran ve kaybettiren fonlar...
Bu hafta yatırım fonları ortalama yüzde 0,61, BES fonları yüzde 0,69 değer kaybetti.
Yatırım fonları arasında en fazla yükseliş yüzde 1,20 ile "Kıymetli Maden Fonları"nda, en fazla azalış yüzde 2,08 ile "Hisse Senedi Fonları"nda gerçekleşti.
BES fonlarında da en fazla yükseliş yüzde 0,91'le "Kıymetli Madenler"de görülürken, en çok değer kaybeden kategori yüzde 3 ile "Endeks" oldu.
Yatırım ve BES fonlarının ortalama haftalık getirileri ile toplam kazandıran fon sayıları şöyle:
|Fon Kategori Adı
|Haftalık Kategori Endeks Getiri (%)
|Fon Kategori Endeks Kazandıran Fon Adet
|Fon Kategori Endeks Kaybettiren Fon Adet
|HAFTALIK YATIRIM FONLARI İSTATİSTİKLERİ
|Yatırım Fonları
|-0,61
|1189
|824
|Borsa Yatırım Fonları
|-1,96
|7
|23
|Borçlanma Araçları Fonları
|0,24
|66
|19
|Fon Sepeti Fonları
|-0,39
|29
|63
|Hisse Senedi Fonları
|-2,08
|30
|151
|Karma ve Değişken Fonlar
|-0,86
|49
|123
|Katılım Fonları
|0,33
|80
|22
|Kıymetli Maden Fonları
|1,20
|26
|1
|Para Piyasası Fonları
|0,73
|79
|0
|Serbest Fon
|-0,64
|830
|445
|HAFTALIK BES İSTATİSTİKLERİ
|Emeklilik Fonları
|-0,69
|138
|260
|Başlangıç Fonları
|0,69
|10
|0
|Borçlanma Araçları
|-0,32
|21
|22
|Değişken
|-1,02
|23
|98
|Devlet Katkısı
|-2,14
|0
|12
|Endeks
|-3,00
|0
|4
|Fon Sepeti Fonu
|-0,60
|6
|18
|Hisse Senedi
|-2,21
|0
|42
|Karma
|-0,23
|5
|6
|Katılım
|-0,16
|17
|27
|Kıymetli Madenler
|0,91
|19
|1
|OKS Katılım
|0,46
|22
|2
|OKS Standart
|-0,81
|0
|10
|Para Piyasası
|0,69
|13
|0
|Standart
|-1,18
|0
|13
|Yaşam Döngüsü/Hedef Fon
|-0,70
|1
|2
HAFTANIN KAZANDIRAN YATIRIM VE EMEKLİLİK FONLARI
Bu hafta en fazla kazandıran yatırım fonu, yüzde 29,70 yükselişle RE-PIE Portföy Üçüncü Hisse Senedi Serbest Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon) oldu.
HDI Fiba Emeklilik ve Hayat AŞ Dengeli Değişken Emeklilik Yatırım Fonu ise yüzde 1,91'lik artışla bu haftanın en fazla kazandıran emeklilik fonu olarak belirlendi.
Yatırım ve emeklilik fonları içinde haftanın en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:
|Ad
|Fon Fiyatı
|Haftalık Getiri (%)
|Yatırım Fonu Haftalık Kazandıranlar
|RE-PIE PORTFÖY ÜÇÜNCÜ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
|4,579633
|29,70
|RE-PIE PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
|10,737987
|29,17
|PUSULA PORTFÖY GÜNEY HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
|14,034605
|17,63
|HEDEF PORTFÖY DOĞU HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
|17839,54466
|16,54
|PARDUS PORTFÖY YİRMİBİRİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
|0,398588
|16,05
|DENİZ PORTFÖY ONDÖRDÜNCÜ SERBEST FON
|0,916805
|13,69
|ATLAS PORTFÖY ÜÇÜNCÜ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
|6,28904
|11,75
|DENİZ PORTFÖY ANATOLİA HİSSE SENEDİ SERBEST ÖZEL FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
|14,167137
|11,12
|QNB PORTFÖY SOLARİS SERBEST ÖZEL FON
|0,261369
|8,27
|GARANTİ PORTFÖY YİRMİSEKİZİNCİ SERBEST ÖZEL FON
|5,983017
|7,45
|Emeklilik Fonu Haftalık Kazandıranlar
|HDI FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. DENGELİ DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU
|1,069455
|1,91
|AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. KIYMETLİ MADENLER EMEKLİLİK YATIRIM FONU
|0,017261
|1,48
|ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. TARIM VE GIDA FON SEPETİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU
|0,014946
|1,27
|AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. ALTIN EMEKLİLİK YATIRIM FONU
|0,013516
|1,25
|GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. ALTIN EMEKLİLİK YATIRIM FONU
|0,00997
|1,25
|HDI FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. RE-PIE PORTFÖY DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU
|0,165943
|1,19
|METLİFE EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. ALTIN KATILIM EMEKLİLİK YATIRIM FONU
|0,212851
|1,18
|ZURICH YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş. İKİNCİ DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU
|0,365018
|1,18
|AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. ALTIN KATILIM EMEKLİLİK YATIRIM FONU
|0,068483
|1,16
|QNB SAĞLIK HAYAT SİGORTA VE EMEKLİLİK A.Ş. ALTIN EMEKLİLİK YATIRIM FONU
|0,263454
|1,16
HAFTANIN KAYBETTİREN YATIRIM VE EMEKLİLİK FONLARI
Bu hafta en fazla kaybettiren yatırım fonu, yüzde 32,99 ile Allbatross Portföy Algoritmik Stratejiler Serbest Fon oldu.
Agesa Hayat ve Emeklilik AŞ Sabancı Topluluğu Şirketleri Endeksi Emeklilik Yatırım Fonu ise yüzde 4,43 azalışla bu haftanın en çok kaybettiren emeklilik fonu olarak belirlendi.
Yatırım ve emeklilik fonları içinde haftanın en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:
|Ad
|Fon Fiyatı
|Haftalık Getiri (%)
|Yatırım Fonu Haftalık Kaybettirenler
|ALLBATROSS PORTFÖY ALGORİTMİK STRATEJİLER SERBEST FON
|3,172234
|-32,99
|A1 CAPİTAL PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
|0,348081
|-31,92
|PUSULA PORTFÖY DÖRDÜNCÜ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
|0,276828
|-31,53
|HEDEF PORTFÖY ÇINAR HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
|2,082432
|-27,01
|ATLAS PORTFÖY UFUK HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
|2,954692
|-26,60
|DENİZ PORTFÖY ALİZE HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
|0,666642
|-22,95
|PARDUS PORTFÖY BIST 30 DIŞI ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
|0,504269
|-21,38
|ALLBATROSS PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
|0,842809
|-20,57
|ALLBATROSS PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
|0,116254
|-20,15
|HEDEF PORTFÖY LOTUS SERBEST FON
|3,572483
|-17,94
|Emeklilik Fonu Haftalık Kaybettirenler
|AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. SABANCI TOPLULUĞU ŞİRKETLERİ ENDEKSİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU
|0,012995
|-4,43
|AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. TEKNOLOJİ ŞİRKETLERİ HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU
|0,01616
|-4,41
|HDI FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. İSTANBUL PORTFÖY DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU
|0,232127
|-4,05
|TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU
|1,302405
|-3,63
|VİENNALİFE EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU
|1,855729
|-3,61
|BNP PARİBAS CARDİF EMEKLİLİK A.Ş. OKS AGRESİF KATILIM DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU
|0,38796
|-3,30
|QNB SAĞLIK HAYAT SİGORTA VE EMEKLİLİK A.Ş. OKS AGRESİF DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU
|0,47033
|-3,27
|METLİFE EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU
|0,528627
|-3,25
|ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. İŞ BANKASI İŞTİRAK ENDEKSİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU
|0,855942
|-3,16
|AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. HİSSE SENEDİ GRUP EMEKLİLİK YATIRIM FONU
|1,884423
|-3,11