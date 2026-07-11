Henüz 5 yaşındayken çocuk felcine yakalanan ve hayatının 73 yılını "demir akciğer" olarak bilinen mekanik solunum cihazına bağlı geçiren Martha Ann Lillard, 78 yaşında hayatını kaybetti. Modern solunum cihazlarının yeterli gelmemesi nedeniyle 1940'lı yıllardan kalma bu tarihi cihaza bağımlı hayatını sürdüren Lillard'ın, cihazının arızalanması ve dünyada onu tamir edebilecek uzman kalmaması nedeniyle öldüğü bildirildi.

ABD'de çocuk felci nedeniyle hayatının büyük bölümünü "demir akciğer" adı verilen mekanik solunum cihazının içinde geçiren Martha Ann Lillard, 78 yaşında öldü. Lillard'ın, yaklaşık 80 yıllık cihazının arızalanmasının ardından tamir edilememesi sonucu hayatını kaybettiği açıklandı.

5 yaşında girdiği 'demir akciğer'de 73 yıl yaşadı! Ölüm nedeni kahretti

ÇOCUK FELCİNE AŞIDAN İKİ YIL ÖNCE YAKALANDI

People.com'da yer alan habere göre; Martha Ann Lillard, çocuk felcini büyük ölçüde ortadan kaldıran aşının geliştirilmesinden iki yıl önce, 1953 yılında henüz 5 yaşındayken virüse yakalandı. Hastalık nedeniyle bilincini kaybeden, kol ve bacaklarında felç gelişen Lillard, dönemin en yaygın tedavi yöntemlerinden biri olan ve negatif basınç oluşturarak solunumu sağlayan "demir akciğer" cihazına alındı.

5 yaşında girdiği 'demir akciğer'de 73 yıl yaşadı! Ölüm nedeni kahretti

MODERN SOLUNUM CİHAZLARI YETERLİ OLMADI

Tedavi sürecinde gösterdiği çabayla yeniden yürümeyi başaran ancak sağ kolundaki felç kalıcı hale gelen Lillard'ın akciğer kapasitesi yüzde 25 seviyesinde kaldı. Çocuk felci hastalarının büyük bölümü zaman içinde geliştirilen modern solunum cihazlarına geçerken, Lillard denediği yeni teknolojilerin hiçbirinin demir akciğer kadar etkili olmadığını belirterek tarihi cihazı kullanmayı sürdürdü.

5 yaşında girdiği 'demir akciğer'de 73 yıl yaşadı! Ölüm nedeni kahretti

80 YILLIK CİHAZ BOZULDU, TAMİR EDECEK KİMSE BULUNAMADI

Yaşamının son yıllarında çocuk felci sonrası sendromuyla mücadele eden Lillard, iki kez COVID-19'a yakalandı. Uzun COVID nedeniyle sağlık durumu ağırlaşan ve günün 24 saatini cihazın içinde geçirmek zorunda kalan yaşlı kadının, 1940'lı yıllardan kalma demir akciğeri arızalandı.

Yedek parçalarının artık bulunamaması ve cihazı onarabilecek uzman kalmaması nedeniyle mekanik solunum cihazı tamamen işlevini yitirdi. Lillard, 26 Haziran'da hayatını kaybederken, ölümüyle birlikte tıp tarihinin simgelerinden biri olan "demir akciğer" döneminin de tamamen sona erdiği değerlendirildi.

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