Son dört sezonda şampiyonluğu belirleyecek kritik haftalarda Rams Park’a giden sarı lacivertliler, bu defa Galatasaray ile ikinci yarıda sahasında oynayacak…

Trendyol Süper Lig’de 2026/2027 sezonunun fikstür çekimi tamamlandı. Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor’un oynayacağı derbilerin tarihleri ve sezon programları belli oldu.

14 AĞUSTOS’TA SANTRA

TFF tarafından açıklanan takvime göre Süper Lig’de 2026/2027 sezonu 14-17 Ağustos 2026 tarihlerinde oynanacak karşılaşmalarla başlayacak. Ligin ilk yarısı, 18-21 Aralık 2026 tarihlerindeki 16. hafta maçlarıyla tamamlanacak. İkinci yarı ise 15-18 Ocak 2027 tarihlerinde oynanacak 17. hafta karşılaşmalarıyla başlayacak. Sezon, 23 Mayıs 2027’de sona erecek.

Süper Ligde fikstür çekimi Fenerbahçenin istediği gibi oldu! İkinci yarı Kadıköyde

2 NUMARALI TOP KONUSU

İkinci yarı karşılaşmaları, ilk yarının tam tersi sıralamayla oynanacak. Böylece fikstür, simetrik bir yapıda ilerleyecek ve ikinci devre ilk devrenin birebir ters eşleşmeleriyle devam edecek. Son dört sezonda şampiyonluğu belirleyecek kritik haftalarda Rams Park’a giden Fenerbahçe, bu defa Galatasaray ile ikinci yarıda sahasında karşılaşacak. Fenerbahçe Başkan Vekili Barış Göktürk “Fikstürde 2 numaralı topun, haksız rekabet arz eden bazı avantajları olduğunu söyledik. Başvurumuz haklı bulundu. Şimdi adil bir fikstür oldu” diye konuştu.

Süper Lig’de 1. Hafta

Beşiktaş - Eyüpspor

Gençlerbirliği - Fenerbahçe

Galatasaray - Çorum FK

Kasımpaşa - Trabzonspor

Başakşehir - Kocaelispor

Samsunspor - Göztepe

Gaziantep FK - Alanyaspor

Amed Sportif - Erzurum FK

Konyaspor - Ç. Rizespor

ELİNİ SIKMADI

Fikstür çekiminde Fenerbahçe Başkan Vekili Barış Göktürk, Galatasaray İkinci Başkanı Metin Öztürk’ü elini sıkmadı. Öztürk “Kongrede ‘Seçilirsek Metin Öztürk’ün elini sıkmayacağız’ demişti. Seçim vaadini yerine getirdi” derken Göktürk “Son 20 senedeki şike ve şaibe ile başarılı olan bir takımın yöneticisinin elini sıkarsam, yapılan ahlaksızlıkların elimi kirleteceğini düşündüm” diye konuştu.

Süper Ligde fikstür çekimi Fenerbahçenin istediği gibi oldu! İkinci yarı Kadıköyde

İşte derbi haftaları:

4. hafta: Fenerbahçe - Beşiktaş

6. hafta: Trabzonspor - Galatasaray

8. hafta: Trabzonspor - Beşiktaş

9. hafta: Galatasaray - Fenerbahçe

13. hafta: Beşiktaş - Galatasaray

15. hafta: Fenerbahçe - Trabzonspor

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