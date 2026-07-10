Süper Lig'de fikstür çekimi Fenerbahçe'nin istediği gibi oldu! İkinci yarı Kadıköy'de
Son dört sezonda şampiyonluğu belirleyecek kritik haftalarda Rams Park’a giden sarı lacivertliler, bu defa Galatasaray ile ikinci yarıda sahasında oynayacak…
- Süper Lig 2026/2027 sezonu 14-17 Ağustos 2026'da başlayacak ve 23 Mayıs 2027'de sona erecek.
- Ligin ilk yarısı 18-21 Aralık 2026'da, ikinci yarısı ise 15-18 Ocak 2027'de başlayacak.
- İkinci yarı karşılaşmaları, ilk yarının tam tersi sıralamayla oynanacak.
- Fenerbahçe, Galatasaray ile ikinci yarıda sahasında karşılaşacak.
- Metinde geçen derbi haftaları: 4. hafta Fenerbahçe - Beşiktaş, 6. hafta Trabzonspor - Galatasaray, 8. hafta Trabzonspor - Beşiktaş, 9. hafta Galatasaray - Fenerbahçe, 13. hafta Beşiktaş - Galatasaray, 15. hafta Fenerbahçe - Trabzonspor olarak belirtildi.
- Fikstür çekiminde Fenerbahçe Başkan Vekili Barış Göktürk, Galatasaray İkinci Başkanı Metin Öztürk'ün elini sıkmadı.
Trendyol Süper Lig’de 2026/2027 sezonunun fikstür çekimi tamamlandı. Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor’un oynayacağı derbilerin tarihleri ve sezon programları belli oldu.
14 AĞUSTOS’TA SANTRA
TFF tarafından açıklanan takvime göre Süper Lig’de 2026/2027 sezonu 14-17 Ağustos 2026 tarihlerinde oynanacak karşılaşmalarla başlayacak. Ligin ilk yarısı, 18-21 Aralık 2026 tarihlerindeki 16. hafta maçlarıyla tamamlanacak. İkinci yarı ise 15-18 Ocak 2027 tarihlerinde oynanacak 17. hafta karşılaşmalarıyla başlayacak. Sezon, 23 Mayıs 2027’de sona erecek.
2 NUMARALI TOP KONUSU
İkinci yarı karşılaşmaları, ilk yarının tam tersi sıralamayla oynanacak. Böylece fikstür, simetrik bir yapıda ilerleyecek ve ikinci devre ilk devrenin birebir ters eşleşmeleriyle devam edecek. Son dört sezonda şampiyonluğu belirleyecek kritik haftalarda Rams Park’a giden Fenerbahçe, bu defa Galatasaray ile ikinci yarıda sahasında karşılaşacak. Fenerbahçe Başkan Vekili Barış Göktürk “Fikstürde 2 numaralı topun, haksız rekabet arz eden bazı avantajları olduğunu söyledik. Başvurumuz haklı bulundu. Şimdi adil bir fikstür oldu” diye konuştu.
Süper Lig’de 1. Hafta
Beşiktaş - Eyüpspor
Gençlerbirliği - Fenerbahçe
Galatasaray - Çorum FK
Kasımpaşa - Trabzonspor
Başakşehir - Kocaelispor
Samsunspor - Göztepe
Gaziantep FK - Alanyaspor
Amed Sportif - Erzurum FK
Konyaspor - Ç. Rizespor
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ELİNİ SIKMADI
Fikstür çekiminde Fenerbahçe Başkan Vekili Barış Göktürk, Galatasaray İkinci Başkanı Metin Öztürk’ü elini sıkmadı. Öztürk “Kongrede ‘Seçilirsek Metin Öztürk’ün elini sıkmayacağız’ demişti. Seçim vaadini yerine getirdi” derken Göktürk “Son 20 senedeki şike ve şaibe ile başarılı olan bir takımın yöneticisinin elini sıkarsam, yapılan ahlaksızlıkların elimi kirleteceğini düşündüm” diye konuştu.
İşte derbi haftaları:
4. hafta: Fenerbahçe - Beşiktaş
6. hafta: Trabzonspor - Galatasaray
8. hafta: Trabzonspor - Beşiktaş
9. hafta: Galatasaray - Fenerbahçe
13. hafta: Beşiktaş - Galatasaray
15. hafta: Fenerbahçe - Trabzonspor