Fethiye-Göcek Özel Çevre Koruma Bölgesi’nde hayata geçirilen ‘Mapa-Şamandıra Sistemi’ ile 17 koyda kontrolsüz çapa atma dönemi sona eriyor. Deniz çayırlarını ve arkeolojik mirası koruyacak proje, Türkiye genelinde yaygınlaştırılacak. Göcek ve Dalaman koylarında başlatılan pilot uygulamayla, 90,2 kilometrelik alanda aynı anda 856 tekne modern şamandıralarla bağlanacak; deniz ekosisteminin akciğerleri kurtulacak.

Türkiye’nin en prestijli turizm destinasyonlarından olan Fethiye-Göcek Özel Çevre Koruma Bölgesi, deniz ekosistemini kurtaracak tarihî bir projeye ev sahipliği yapıyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından yetkilendirilen Türkiye Çevre Ajansı, kontrolsüz tekne bağlamanın önüne geçmek ve deniz canlılarını korumak amacıyla bölgede ‘Mapa ve Şamandıra Sistemlerinin Kurulması ve İşletilmesi Projesi’ni hayata geçirdi.

Türkiye’de ilk kez uygulanan bu sistemle, koyların aşırı tekne yoğunluğu nedeniyle zorlanan taşıma kapasitesi kontrol altına alınacak ve mavi vatan dijital olarak izlenecek.

ÇAPA TAHRİBATINA SON DENİZ ÇAYIRLARI KURTULUYOR

Özellikle yaz aylarında artan yat turizmi, kontrolsüz demirleme ve uzun süreli konaklamalar nedeniyle Göcek-Dalaman koylarındaki hassas habitatlar alarm veriyordu. Teknelerin attığı çapalar, deniz ekosisteminin akciğerleri olarak bilinen deniz çayırlarına büyük zararlar veriyordu. Devreye alınan yeni sistem sayesinde, tekneler artık rastgele çapa atmak yerine belirlenen alanlardaki modern mapa ve şamandıralara bağlanacak.

Dijital izleme sistemleriyle entegre çalışan bu yöntemle hem koylar saniye saniye denetlenecek hem de deniz tabanına verilen zarar tamamen önlenecek.

Koylar dijital Mapa-Şamandıra ile koruma altında! Göcek ve Dalaman'da ilk uygulama başladı

PİLOT UYGULAMAYLA 17 KOY KORUMA ALTINDA

Mapa ve Şamandıra Sistemlerinin Kurulması ve İşletilmesi Projesinin ilk ayağı, Göcek ve Dalaman koylarında başarıyla kuruldu ve işletmeye alındı. Pilot uygulama kapsamında Göcek-Dalaman koylarında 17 koyu kapsayan 90,2 km2 alanda, toplam 856 tekne bağlama kapasiteli mapa-şamandıra sistemi kurularak işletmeye alınmaya başladı.

Koylar dijital Mapa-Şamandıra ile koruma altında! Göcek ve Dalaman'da ilk uygulama başladı

TÜRKİYE GENELİNDE YAYGINLAŞTIRILACAK

Türkiye'de ilk defa uygulanan Mapa Şamandıra sistemi pilot uygulaması kapsamında elde edilecek deneyimler ve tecrübeler ile bu sistemin ülke genelinde yaygınlaştırılması ve düzensiz gemi bağlama ve kıyı kullanımı sorunlarının alternatif bir çözümü olması hedefleniyor.

Koylar dijital Mapa-Şamandıra ile koruma altında! Göcek ve Dalaman'da ilk uygulama başladı

PROJENİN DÖRT BÜYÜK KAZANIMI VAR

Bakanlık ve Türkiye Çevre Ajansı iş birliğiyle yürütülen projenin denizlere sağlayacağı 4 büyük kazanım bulunuyor. Proje sayesinde;

● Deniz çayırları ve hassas denizel habitatlar etkin biçimde korunarak ekosistem dengesinin sürekliliği sağlanacak.

● Deniz araçlarından kaynaklı atıkların deniz ortamına deşarjının önlenerek etkin atık toplama ve bertaraf sistemlerinin işletilmesi sağlanacak.

● Deniz tabanındaki kültürel ve arkeolojik miras unsurlarının tahribinin engellenmesi sağlanacak.

● Tekneler için mevzuatta yer alan süre ve kullanım sınırlamalarının etkin şekilde uygulanmasıyla koyların adil, dengeli ve sürdürülebilir kullanımı temin edilecek.

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