OYAK ve Renault Group iş birliğiyle Bursa üretilecek olan Dacia Striker, resmen tanıtıldı. Dacia Striker’ın hibrit versiyonları yüzde 40’ın üzerinde yerlilik oranına sahip olacak ve ÖTV muafiyeti avantajı sunacak. Modelin, 2026 yılının Aralık ayında Türkiye’de satışa sunulması planlanıyor.

2023 yılının sonunda OYAK ve Renault Group iş birliğiyle Türkiye’ye 400 milyon Euro yatırım yapılacağı ve bu yatırımla birlikte üçü SUV olmak üzere toplam dört modelin Türkiye’de üretileceği açıklanmıştı. Mart ayında açıklanan 2030 stratejik planında ise Dacia, C segmentindeki ürün yelpazesini Striker ile genişleteceğini duyurmuştu. Renault Duster, Yeni Renault Clio ve Renault Boreal'in ardından Bursa’da üretilecek Dacia'nın amiral gemisi Striker modeli resmen tanıtıldı.

Striker’ın Mild Hybrid-G 140 ve Hybrid 155 versiyonları yüzde 40’ın üzerinde yerlilik oranına sahip olacak, bu sayede ÖTV avantajından faydalanacak.



Dacia’ya göre Striker; bir SUV'un yüksek sürüş pozisyonunu ve arazi özelliklerini, bir station wagon’un çok yönlülüğü ile rahatlığını ve bir sedanın verimliliği ile performansını birleştirerek otomotivin üç farklı dünyasının en iyi yönlerini C Segmenti bir Crossover otomobilde bir araya getiriyor.



Dacia Striker, 2026 yılının Aralık ayında Türkiye’de satışa sunulacak.

YENİLİKÇİ TASARIM KONSEPTİ Dacia Striker'ın dış tasarımı, ön ve arka far gruplarını birbirine bağlayan, gövde boyunca uzanan belirgin bir omuz çizgisiyle şekilleniyor.



Bu çizgi, tasarımın ana karakterini oluşturuyor.



Striker, Dacia'nın bir modelin dört köşesinde birden yeni "T" formlu LED ışık imzasını kullandığı ilk model olma özelliğini taşıyor.



Modelin arka bölümünde de benzer bir yaklaşım görülüyor; ışık imzası geniş bir siyah şerit içine entegre edilmiş.



Dacia Striker, C segment bir station wagon ile benzer şekilde 4,62 m uzunluğa sahip.



Yerden yüksekliği pazardaki C-SUV’lar seviyesinde (4x4 için 20 cm ve 4x2 için 19 cm) olmakla beraber, C-SUV dünyasının 1,60 metrenin üzerindeki yüksekliğiyle kıyaslandığında az bir farkla 1,53 metrelik bir yükseklik sunuyor.

GENİŞ VE İŞLEVSEL İÇ MEKÂN Tüm versiyonlarda standart olan 10,1 inçlik merkezi dokunmatik ekranı, Media Display’i içeriyor.



Media Display altı hoparlörlü Arkamys 3-Boyutlu Ses Sistemini de kapsıyor.



LightVisio dijital gösterge ekranı yer alıyor.



Tüm ürün gamında standart olarak sunulan bu 7 inçlik ekran, önemli bilgileri yüzen bir 3 boyutlu görüntü şeklinde yansıtan optik yansıma teknolojisini kullanıyor.



Kabin içinde, YouClip bağlantı noktaları kullanılarak yeniden konumlandırılabilen çıkarılabilir bardak tutucular bulunuyor.



Striker’ın içerisinde 9 adede kadar YouClip bağlantı noktası bulunuyor.



Geniş cam tavan Extreme donanım seviyesinde standart, Journey donanım seviyesinde ise opsiyonel.



Dacia Striker’ın 600 litreye varan bagaj hacmi bulunuyor.



Dacia Striker, 0,29'luk sürtünme katsayısıyla, crossover konseptini yansıtarak C segmentindeki station wagon ve SUV modellere kıyasla daha iyi bir seviyeye ulaştı.

GENİŞ VE İŞLEVSEL İÇ MEKÂN Tüm versiyonlarda standart olan 10,1 inçlik merkezi dokunmatik ekranı, Media Display’i içeriyor.



Media Display altı hoparlörlü Arkamys 3-Boyutlu Ses Sistemini de kapsıyor.



LightVisio dijital gösterge ekranı yer alıyor.



Tüm ürün gamında standart olarak sunulan bu 7 inçlik ekran, önemli bilgileri yüzen bir 3 boyutlu görüntü şeklinde yansıtan optik yansıma teknolojisini kullanıyor.



Kabin içinde, YouClip bağlantı noktaları kullanılarak yeniden konumlandırılabilen çıkarılabilir bardak tutucular bulunuyor.



Striker’ın içerisinde 9 adede kadar YouClip bağlantı noktası bulunuyor.



Geniş cam tavan Extreme donanım seviyesinde standart, Journey donanım seviyesinde ise opsiyonel.



Dacia Striker’ın 600 litreye varan bagaj hacmi bulunuyor.



Dacia Striker, 0,29'luk sürtünme katsayısıyla, crossover konseptini yansıtarak C segmentindeki station wagon ve SUV modellere kıyasla daha iyi bir seviyeye ulaştı.

Rejeneratif fren işlevinin de desteğiyle şehir içi kullanımda %80'e kadar tamamen elektrikli sürüşe olanak sağlıyor.



Ayrıca otomobil her zaman tamamen elektrikli modda çalışmaya başlıyor.



-Striker Hybrid 150 4x4: Ön aksta, 103 kW (140 hp) / 230 Nm tork üreten 1,2 litre 48V yarı hibrit motor, direksiyon elciklerinden kumanda edilebilen 6 ileri çift kavramalı otomatik şanzıman; Arka aksta, 23 kW (31 hp) maksimum güce ve 87 Nm torka sahip bir elektromotor ve iki vitesli otomatik şanzıman, (hepsi devreden çıkarılabilir).



Bu sistem birinci viteste arazi sürüşü sırasında düşük hızlarda arka tekerleklere yüksek tork sağlarken, arka aks devre dışı bırakıldığında bir 4x2 otomobilin yol tutuşu ve yakıt tasarrufunu da sunuyor.



Sürüş modlarında (Otomatik/Eko/Kar), 4x4 sistemi "beklemede" kalıyor ve gerektiğinde 140 km/s'ye kadar hızlarda devreye giriyor.

GÜVENLİK DONANIMLARI Striker, en güncel Avrupa güvenlik standardı olan GSR2'yi karşılıyor ve tüm donanım seviyelerinde standart olarak şu özellikleri sunuyor: Otomatik Acil Durum Freni (şehir içi ve şehir dışı trafiğinde araç, yaya, bisikletli ve motosikletli algılama özelliğiyle), Trafik İşareti Tanıma ve Hız Uyarısı, Arka Park Yardımı, Acil Durum Fren Sinyali, Şerit Değiştirme Uyarısı, Şerit Takip Asistanı, Gelişmiş Sürücü Dikkat İzleme Sistemi ve Acil Durum Çağrısı (e-Call).



Striker ayrıca standart olarak Adaptif Hız Sabitleme ve Kontrol Sistemi’ni de içeriyor. İsteğe bağlı olarak sunulan ADAS paketinde ise Kör Nokta İzleme, Geri Gidişte Otomatik Acil Durum Freni, Yolcu Çıkış Uyarısı, Kavşaklarda Otomatik Acil Durum Freni, Arka Çapraz Trafik Uyarısı (RCTA) ve çoklu görüş kamerası bulunuyor.



DONANIM FARKLARI NELER? Striker Expression, 17 inç alaşım jantlar, çift bölgeli otomatik klima, Autohold özellikli elektrikli park freni, kolçaklı yüksek orta konsol, elektrikli katlanır yan aynalar, arka koltuklarda havalandırma ızgaraları, iki USB bağlantı noktası, 7 inç dijital gösterge ekranı, 10,1 inç merkezi ekran sunuyor.



Striker Extreme, Expression donanıma ek olarak 18 inç alaşım jantlar, Bakır Kahve dış ve iç süslemeler, panoramik cam tavan, eller serbest kart, yıkanabilir Microcloud sentetik TEP döşeme, kauçuk zemin ve bagaj paspasları, 10,1 inç merkezi ekranlı, altı hoparlörlü Arkamys 3-Boyutlu ses sistemi, eğim iniş kontrolü.



Striker Journey, Expression donanıma ek olarak 18 inç alaşım jantlar, otomatik elektrikli bagaj, eller serbest kart, kolçaklı uzun orta konsol, elektrikli ayarlanabilir sürücü koltuğu, ısıtmalı ön koltuklar ve direksiyon, 10,1 inç merkezi ekranlı, altı hoparlörlü Arkamys 3-Boyutlu ses sistemi, kablosuz akıllı telefon şarjı sunuyor.

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