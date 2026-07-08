Faizsiz finansman sunan tasarruf şirketlerinden yeni bir finansman hesaplama örneği geldi. Katılımevim tarafından aylık 50 bin TL taksitle sunulan 3 milyon TL'lik finansmanın geri ödeme planı dikkat çekti. Finansmanın toplam ödemesi 3 milyon 255 bin TL olarak açıklanırken, bu tutar banka kredisinde ise 6 milyon 200 bin TL'ye tekabül ediyor.

Artan konut fiyatları ve yüksek kredi maliyetleri nedeniyle vatandaşlar alternatif finansman modellerine yönelirken, tasarruf finansman şirketleri de farklı ödeme seçeneklerini duyurmaya devam ediyor. Faizsiz sistemle ev sahibi olmak isteyenlere yönelik hazırlanan örnek ödeme planları, özellikle banka kredileriyle yapılan geri ödeme karşılaştırmalarıyla dikkat çekiyor. Katılımevim'in paylaştığı örnek hesaplamada, 3 milyon TL finansman için 60 ay vadeli ödeme planı ve banka kredisiyle arasındaki maliyet farkı öne çıktı.

ORGANİZASYON ÜCRETİ 255 BİN TL

Katılımevim tarafından sunulan 60 ay (5 yıl) vade ile 3 milyon TL'lik faizsiz finansmanda organizasyon ücreti yüzde 8,5 oranında. Bu tutar 3 milyon TL'de 255 bin TL oluyor.

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ÖRNEK HESAPLAMA

Alınacak Finansman 3.000.000 TL Organizasyon Ücreti 255.000 TL Toplam Geri Ödeme 3.255.000 TL Aylık Ödeme 50.000 TL Vade 60 Ay

Not: Hesaplamada yer alan değerler Katılımevim'in sitesinden alınmıştır. Değerler, finansmana ve aylık ödemelere göre değişkenlik gösterebilir.

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BANKA KREDİSİYLE FARK DİKKAT ÇEKTİ

Aynı örnek hesaplamada banka kredisiyle yapılan karşılaştırmada ise 3 milyon TL finansmanın toplam geri ödeme tutarı 6 milyon 200 bin 520 TL, aylık taksit ise 103 bin 342 TL olarak yer alıyor. Böylece iki model arasında toplam geri ödeme açısından yaklaşık 2 milyon 945 bin TL fark oluşuyor.

FAİZSİZ FİNANSMAN MODELİ NASIL İŞLİYOR?

Sistemde katılımcılar belirlenen ödeme planı doğrultusunda taksitlerini öderken, teslimat tarihinin gelmesiyle ihtiyaç duydukları konut veya araç finansmanına ulaşıyor. Şirket, gelirini faiz yerine katılımcılardan bir defaya mahsus alınan organizasyon ücreti üzerinden elde ediyor.