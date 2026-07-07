Tasarruf şirketlerinden İyi Finans, yeni kampanyasını duyurdu. 1 milyon TL'den 7 milyon TL'ye kadar faizsiz finansman sunan şirket, örnek ödeme planını da paylaştı. Kampanya kapsamında aylık taksitler 5 bin TL'den başlayıp 35 bin TL'ye kadar çıkıyor. İşte detaylar...

Konut kredisi faizlerinin yüksek seyretmesi nedeniyle vatandaşlar alternatif finansman yöntemlerine yönelirken, tasarruf finansman şirketlerinin sunduğu faizsiz modeller ilgi görmeye devam ediyor. Firmalar tek tek yeni kampanyalarını duyururken, son paylaşım ise İyi Finans'tan geldi. Paylaşılan finansman tablosuna göre, vatandaşlar sıfır faizle 7 milyon TL'ye kadar finansman desteğinden yararlanabiliyor.

FİNANSMAN VE AYLIK TAKSİT TUTARLARI

1 milyon TL'den 7 milyon TL'ye kadar sunulan finansmanda aylık taksitler 5 bin TL'den başlayıp 35 bin TL'ye kadar çıkıyor. Örnek ödeme planında finansman tutarına göre aylık taksit ve toplam geri ödeme tutarları şu şekilde sıralandı:

Finansman Miktarı Aylık Taksit Toplam Geri Ödeme 1 milyon TL 5 bin TL 1 milyon 70 bin TL 3 milyon TL 15 bin TL 3 milyon 210 bin TL 5 milyon TL 25 bin TL 5 milyon 350 bin TL 7 milyon TL 35 bin TL 7 milyon 490 bin TL

YÜZDE 7 ORGANİZASYON ÜCRETİ

Toplam geri ödeme tutarı, finansman bedeline organizasyon ücreti eklenerek oluşturuluyor. Söz konusu tabloda organizasyon ücreti finansman tutarının yüzde 7'si olarak uygulanıyor.

FAİZSİZ FİNANSMAN MODELİ NASIL İŞLİYOR?

Tasarruf finansman sistemi, banka kredilerinden farklı olarak faiz yerine organizasyon ücreti esasına dayanıyor. Katılımcılar belirlenen ödeme planına göre tasarruf yaparken, sözleşmede belirtilen vade ve teslim şartlarının yerine gelmesiyle finansman kullanabiliyor. Bu model özellikle yüksek faiz maliyetinden kaçınmak isteyenler tarafından tercih ediliyor.

Not: Haberde yer alan ödeme planı, İyi Finans tarafından paylaşılan örnek finansman tablosuna dayanmaktadır. Organizasyon ücreti, teslim tarihi ve diğer koşullar seçilen finansman modeline göre değişiklik gösterebilir.