Haziranda TÜFE’nin %0,99 gelmesinin ardından dikkatler 23 Temmuz TCMB kararına ve kâr payı oranlarına çevrildi. Çekirdek enflasyonun yüksek geldiğine dikkat çeken analistler, %40 olan fonlama oranının aşağı çekilebileceğini öngörüyor. Katılım bankaları tarafından sunulan kâr payı oranlarına bakıldığında ise son 1 haftada sınırlı artış göze çarpıyor. Banka banka kâr payı oranları ve 500 bin TL’nin güncel getirisi ne oldu? Detaylar haberimizde…

Piyasalarda merakla beklenen haziran enflasyonu %0,99 ile beklentilere paralel gerçekleşirken, çekirdek göstergelerde TÜFE-B ve TÜFE-C’de aylık artışlar sırasıyla %1,7 ve %1,5 oldu. Haziran verisinin manşet tarafta olumlu olduğunu ancak detaylarda karışık bir görünüm sunduğunu aktaran analistler, 4 riske dikkat çekerek “Çekirdek enflasyon manşetin üzerinde seyrediyor. Hizmet enflasyonu yıllık bazda %40'a yakın. İşlenmiş gıda fiyatlarında artış yüksek ve yarı yıl fiyat ayarlamaları enflasyon üzerinde baskı oluşturabilir” görüşünü dile getiriyor.

YIL SONU TÜFE BEKLENTİSİ

Tacirler Yatırım tarafından yapılan değerlendirmede “ABD-İran arasındaki ateşkes sonrasında enerji fiyatlarında izlenen gerilemenin, yakın vadede enflasyonist baskıları kısmen hafifletebileceğini değerlendiriyoruz. Yıllık TÜFE’nin yaz aylarında düşüş eğilimini koruyarak eylül itibarıyla %30’un, ekim itibarıyla %29’ın altına gerileyebileceğini değerlendiriyoruz. 2026 yıl sonu TÜFE tahminimizi %28 seviyesinde korumakla birlikte, maliyet şoklarının fiyatlama davranışları üzerindeki gecikmeli etkilerini risk olarak değerlendiriyoruz” denildi.

Kâr payı oranlarında yükseliş! 500 bin TL’nin getirisi kaç TL oldu?

TCMB TAHMİNLERİ

Dikkatler bir yandan TCMB’nin 23 Temmuz’daki PPK kararına da çevrilirken, Oyak Yatırım tarafından yapılan değerlendirmede “İran-ABD geriliminin azalmasına ve gıda enflasyonunu desteklemesi beklenen elverişli hava koşullarına rağmen, kademeli olarak kaldırılacak eşel mobil mekanizması nedeniyle yıl sonu enflasyon tahminimizi %29’a yükselttik. 23 Temmuz’daki PPK toplantısına bakıldığında, TCMB’nin ortalama fonlama oranını %37-38 civarına düşürmesini, politika oranını da %37 seviyesinde sabit tutmasını bekliyoruz” görüşü aktarıldı.

FONLAMA ORANI %40’TA

Merkez Bankası mart başından bu yana piyasa fonlamasını koridorun üst bandı olan %40’tan gerçekleştiriyor. Politika faizi ise %37’de sabit tutuluyor. Fonlama oranında yaşanabilecek muhtemel geri çekilmelerin, kâr payı getirilerine de yansıması bekleniyor. Ancak son TÜFE verisinin ardından kâr payı oranlarında sınırlı da olsa yükseliş dikkat çekti. Geçen hafta en yüksek %40,41 olan kâr payı getirileri, bu hafta %40,82 olarak ilan edildi.

KÂR PAYI ORANLARI

7 Temmuz 2026 itibarıyla katılım bankalarının kâr payı oranları şöyle:

Katılım Bankası Kâr Oranı Türkiye Finans %40,82 Hayat Finans %38,21 Kuveyt Türk %36,04 Dünya Katılım %33,30 Vakıf Katılım %32,32 Albaraka %31,94

(Not: İnternet sitelerinde ilan edilen oranlardır. Rakamlar, şubelere göre farklılık gösterebilir.)

500 BİN TL’NİN GETİRİSİ

En yüksek oran dikkate alındığında 500 bin TL’nin getirisi tablosu ise şu şekilde gerçekleşiyor: